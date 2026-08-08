Έρωτες και φλερτ στα ’90s: Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που ερωτεύτηκαν και εκτός πλατό

Από τα «Φιλαράκια» Ρέιτσελ και Ρος μέχρι τους Ριτζ και Τέιλορ από την «Τόλμη και Γοητεία», αγαπημένοι TV stars των '90s που ερωτεύτηκαν στα γυρίσματα και το μάθαμε μετά.

Δεν είναι καθόλου σπάνιο δύο ηθοποιοί που συμπρωταγωνιστούν σε μια σειρά, ειδικά άμα είναι ζευγάρι στην οθόνη, τελικά να ερωτεύονται και στην πραγματικότητα, με τους φαν τους να ενθουσιάζονται ακόμα περισσότερο με μία τέτοια εξέλιξη.

Και μπορεί σήμερα χάρη στα social media να μαθαίνουμε ή έστω να προϊδεαζόμαστε για τι συμβαίνει στα παρασκήνια μιας σειράς πολύ πριν αυτή προβληθεί, στο παρελθόν, όμως, τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα και έτσι, υπήρξαν πρωταγωνιστές κλασικών σειρών των '90s, οι οποίοι ήταν ερωτευμένοι και εκτός πλατό, αλλά εμείς το μάθαμε πολλά χρόνια αργότερα.

Φιλαράκια

Η «Ρέιτσελ» Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston) και ο «Ρος» Ντέιβιντ Σουίμερ (David Swimmer) έζησαν έναν μεγάλο on-off έρωτα στα «Φιλαράκια» (Friends), αλλά όπως μάθαμε στο reunion της σειράς το 2021, οι δύο ηθοποιοί ήταν «τσιμπημένοι» και στην πραγματικότητα μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της πρώτης σεζόν.

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