Μάργκαρετ Κουάλεϊ: Ανάμεσα στον Άαρον Πιερ και τον Γκάμπριελ Μπάσο στο νέο ερωτικό δράμα

Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο «Love of Your Life», μια ιστορία για την απώλεια, τον έρωτα και τη δύσκολη επιστροφή στον εαυτό μας.

Η Μάγια έχει γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της, έχει χάσει τα πάντα μαζί του και, όταν η σχέση τους τελειώνει με τραγικό τρόπο, αποφασίζει να εξαφανιστεί. Η νέα αρχή, όμως, θα τη φέρει αντιμέτωπη με ένα ερώτημα που δεν περίμενε ότι θα χρειαστεί να απαντήσει: μπορεί ένας άνθρωπος να αγαπήσει πραγματικά δύο φορές στη ζωή του;

Η Μάργκαρετ Κουόλι βρίσκεται στο επίκεντρο του πρώτου τρέιλερ της νέας ρομαντικής ταινίας «Love of Your Life», όπου υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να ξαναβρεί τον δρόμο της μετά από μια συντριπτική απώλεια. Στην πορεία, η ηρωίδα της θα βρεθεί ανάμεσα σε δύο άνδρες που σημαίνουν διαφορετικά πράγματα για εκείνη: τον Τσάρλι, τον μεγάλο έρωτα που άφησε πίσω της, και τον Φέλιξ, τον άνθρωπο που θα της θυμίσει ότι ίσως υπάρχει χώρος για μια καινούργια αρχή.

Η ταινία, την οποία σκηνοθετεί η Ρέιτσελ Μόρισον σε σενάριο της Τζούλια Κοξ, κάνει την πρεμιέρα της στις 13 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ενώ στην παραγωγή συμμετέχει και ο Ράιαν Γκόσλινγκ. Μαζί με την Κουόλι πρωταγωνιστούν ο Γκάμπριελ Μπάσο, ο Άαρον Πιερ και ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ.

Μια γυναίκα που αποφασίζει να εξαφανιστεί

Η Μάγια είναι νοσηλεύτρια και έχει ήδη βιώσει τα δύο άκρα της αγάπης: την απόλυτη σύνδεση και την οδυνηρή απώλεια. Ο Τσάρλι, τον οποίο υποδύεται ο Γκάμπριελ Μπάσο, είναι ο σύζυγός της και, όπως υποδηλώνει η ίδια η ιστορία, ο άνθρωπος που θεωρούσε ότι θα ήταν ο ένας και μοναδικός έρωτας της ζωής της.

Όταν η σχέση τους οδηγείται σε μια τραγική κατάληξη, η Μάγια δεν προσπαθεί να διαχειριστεί όσα συνέβησαν μένοντας κοντά στους ανθρώπους της. Αντίθετα, επιλέγει την πλήρη φυγή.

Στο τρέιλερ, η ηρωίδα περιγράφει με δάκρυα στα μάτια την απόφασή της να βάλει όλα όσα χρειαζόταν σε δύο βαλίτσες, να πετάξει το κινητό της και να μην επιστρέψει ποτέ πίσω. Η φυγή γίνεται για εκείνη ένας τρόπος να απομακρυνθεί όχι μόνο από τον τόπο όπου έζησε τον έρωτα και την απώλειά του, αλλά και από την ίδια την προηγούμενη εκδοχή του εαυτού της.

Έτσι, η Μάγια καταλήγει να ζει ως ψηφιακή νομάς στην Πορτογαλία. Μακριά από το παρελθόν της, προσπαθεί να χτίσει μια καινούργια καθημερινότητα χωρίς να χρειάζεται να απαντήσει στα ερωτήματα που την ακολουθούν.

Μέχρι τη στιγμή που εμφανίζεται ο Φέλιξ.

Ο Άαρον Πιερ φέρνει μια δεύτερη ευκαιρία

Τον Φέλιξ υποδύεται ο Άαρον Πιερ, ο οποίος μπαίνει στη ζωή της Μάγια ακριβώς όταν εκείνη έχει πείσει τον εαυτό της ότι ο έρωτας ανήκει στο παρελθόν.

Η γνωριμία τους δεν παρουσιάζεται απλώς ως μια νέα ερωτική ιστορία. Ο Φέλιξ λειτουργεί ως καταλύτης για την ηρωίδα, καθώς τη βοηθά να ξαναβρεί την ικανότητά της να συνδέεται συναισθηματικά με έναν άλλον άνθρωπο.

Και εκεί βρίσκεται μία από τις βασικές ιδέες της ταινίας. Ο Φέλιξ γνωρίζει ότι ο Τσάρλι υπήρξε ο μεγάλος έρωτας της Μάγια, δεν προσπαθεί όμως να διαγράψει το παρελθόν της. Αντίθετα, της θέτει ένα απλό αλλά δύσκολο ερώτημα: ποιος είπε ότι μπορείς να έχεις μόνο έναν έρωτα της ζωής σου;

Η νέα σχέση της Μάγια, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι όλα όσα προηγήθηκαν εξαφανίζονται. Η ηρωίδα δεν μπορεί απλώς να ξεχάσει τον Τσάρλι, ούτε τις αποφάσεις που πήρε μετά τον θάνατό του. Το παρελθόν εξακολουθεί να υπάρχει και, όσο περισσότερο προχωρά, τόσο περισσότερο αναγκάζεται να αναμετρηθεί μαζί του.

«Πρέπει να παραμένεις ερωτευμένη με τη ζωή σου»

Μέσα σε αυτή τη συναισθηματική σύγκρουση, ιδιαίτερο βάρος αποκτά μια φράση της μητέρας του Τσάρλι, την οποία υποδύεται η Κάθριν Κίνερ.

«Δεν ξέρεις αν πήρες τις σωστές αποφάσεις», λέει στη Μάγια, προτού της υπενθυμίσει ότι χρειάζεται να παραμένει ερωτευμένη με τη δική της ζωή όσο αυτή συμβαίνει.

Η φράση αυτή μοιάζει να συνοψίζει και την κεντρική ιδέα της ταινίας. Το «Love of Your Life» δεν θέλει να μιλήσει μόνο για το αν υπάρχει ένας και μοναδικός «μεγάλος έρωτας». Αντίθετα, εξετάζει τι συμβαίνει όταν η ζωή δεν εξελίσσεται όπως την είχαμε φανταστεί και όταν πρέπει να μάθουμε να συνεχίζουμε παρά την απώλεια.

Η ταινία περιγράφεται ως μια φιλόδοξη και συναισθηματικά εκτεταμένη ιστορία για τη μεταμορφωτική δύναμη της αγάπης, την ανθρώπινη σύνδεση και την επιστροφή στον εαυτό μας. Στον πυρήνα της βρίσκεται η ιδέα ότι η σημαντικότερη ιστορία αγάπης δεν αφορά απαραίτητα την εύρεση ενός άλλου ανθρώπου, αλλά την ικανότητα να μάθουμε ξανά να αγαπάμε τον ίδιο μας τον εαυτό.

Στο καστ συμμετέχει επίσης ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ στον ρόλο του Τζέισον, του καλύτερου φίλου της Μάγια, ενώ στην ταινία εμφανίζονται ακόμη η Ταμάρα Λόρενς και ο Κόρεϊ Τζόνσον.

Το «Love of Your Life» θα κάνει πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο στις 13 Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσει κυκλοφορία σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 7 Οκτωβρίου, ενώ από τις 14 Οκτωβρίου η ταινία θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως στο Prime Video.

Με τη Μάργκαρετ Κουόλι να βρίσκεται ανάμεσα στον Γκάμπριελ Μπάσο και τον Άαρον Πιερ, το «Love of Your Life» φαίνεται να χρησιμοποιεί την κλασική συνταγή του ερωτικού τριγώνου για να μιλήσει τελικά για κάτι πιο σύνθετο: όχι μόνο για το ποιον επιλέγουμε να αγαπήσουμε, αλλά και για το αν μπορούμε να ξαναβρούμε τον εαυτό μας μετά από μια απώλεια που κάποτε έμοιαζε αδύνατο να ξεπεραστεί.