O Andrew θα αντιμετωπίσει τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ως ιδιώτης

Μετά τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου και συμμετοχής στο κύκλωμα sex trafficking του Jeffrey Epstein, η Βασίλισσα αφαιρεί τους στρατιωτικούς τίτλους του Πρίγκιπα Andrew, αλλά και όλα του τα αξιώματα. Ως αποτέλεσμα, θα δικαστεί ως ιδιώτης.

Ο Andrew, ο οποίος υπήρξε στενός φίλος του Epstein, δε θα χρησιμοποιεί πλέον τον τίτλο «Αυτού Yψηλότης», σύμφωνα με το Reuters, ενώ τους επίσημους ρόλους του θα αναλάβουν άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

«Με την έγκριση και συμφωνία της Βασίλισσας, οι στρατιωτικοί τίτλοι και τα βασιλικά αξιώματα του Δούκα του York επέστρεψαν στη Βασίλισσα», αναφέρει επίσημη δήλωση του Παλατιού.

«Ο Δούκας του York θα εξακολουθήσει να μην αναλαμβάνει δημόσια καθήκοντα και θα υπερασπιστεί την υπόθεση αυτή ως ιδιώτης».

