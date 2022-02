Οι 25 κορυφαίοι ηθοποιοί του 2021 μας (ξανά)συστήνονται στο μεγάλο αφιέρωμα της Vogue UK

Οι παρακάτω καλλιτέχνες πόζαραν στον φακό του Greg Williams κι εμείς έχουμε την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα

Αν κάτι μας έμαθε το 2021, είναι πως οι δυσκολίες δίνουν τροφή για δημιουργία. Σε μία χρονιά γεμάτη πρωτόγνωρες προκλήσεις, ο κινηματογράφος άνθισε – από τα μιούζικαλ μέχρι τα παραμύθια κι από τον ρομαντισμό ως την επιστημονική φαντασία, τίποτα δεν έλειπε από τις παραγωγές που τράβηξαν την προσοχή μας.

Στο νέο της αφιέρωμα, η βρετανική Vogue συγκέντρωσε τους ηθοποιούς που άφησαν το στίγμα τους στο περασμένο έτος και κέρδισαν υποψηφιότητες για τα σημαντικότερα βραβεία. Οι παρακάτω 25 καλλιτέχνες πόζαραν στον φακό του Greg Williams κι εμείς έχουμε την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Από μεγάλα ονόματα, όπως Halle Berry και Judi Dench, μέχρι πρωτοεμφανιζόμενους σαν την Alana Haim, όλοι τους άξιζαν τη θέση τους στη λίστα.

«Είσαι καλή, συνέχισε», θα έλεγε στον νεότερο εαυτό της. Η ηθοποιός που γνωρίσαμε μέσα από το Twilight, έδωσε την ερμηνεία της ζωής της ως πριγκίπισσα Diana.

Simu Liu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

O πρώτος Ασιάτης που έπαιξε σε ταινία της Marvel, έγινε ένας από τους πιο πολυσυζητημένους του 2021 χάρη στις εξαιρετικές σκηνές μάχης και το υποκριτικό του ταλέντο.

Alana Haim (Licorice Pizza)

Έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, υποδύθηκε μία νεαρή γυναίκα που ερωτεύεται μ’ έναν ιδιαίτερα προβληματικό τρόπο και φαίνεται πως θα μας απασχολήσει πολύ τα επόμενα χρόνια.

Halle Berry (Bruised)

«Μην έχεις εναλλακτικό σχέδιο. Αν έχεις plan B, σ’ αυτό θα καταλήξεις. Αποφάσισε τι θα κάνεις στη ζωή σου», είναι η καλύτερη συμβουλή που έχει δεχθεί η διάσημη ηθοποιός που ξεκίνησε την καριέρα της με την τηλεοπτική σειρά Living Dolls. Για χάρη της οντισιόν, έκοψε κοντά τα μαλλιά της - ήθελε να ξεχωρίσει. Και τα κατάφερε, διαψεύδοντας όλους όσους δεν την πίστεψαν.

Toko Miura (Drive My Car)

H ηθοποιός από την Ιαπωνία είναι ένας από τους λόγους που η ταινία μικρού μήκους Drive My Car θεωρείται αριστούργημα.

Jennifer Hudson (Respect)

H πρώτη οντισιόν της ήταν στην εκκλησία – ήθελε ένα solo και το πήρε. Παρακαλούσε για να τραγουδήσει. Ποιος θα της έλεγε ότι μερικά χρόνια μετά, όλος ο κόσμος θα γνώριζε το όνομα και το ταλέντο της;

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog, The Electrical Life of Louis Wain, Spider-Man: No Way Home)

Το 2021 ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές του. Από γκέι cowboy που κρύβεται βαθιά στην ντουλάπα μέχρι Doctor Strange, ο ηθοποιός απέδειξε ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει.

Aunjanue Ellis (King Richard)

Έπαιξε τη μητέρα των σταρ του τένις, Venus και Serena Williams. Πλάι στον Will Smith, έδωσε στην ταινία ακριβώς αυτό που χρειαζόταν για να αποτυπώσει όσα συνέβαιναν στην πιο επιτυχημένη οικογένεια του αθλητισμού.

Dakota Johnson (The Lost Daughter)

Όσο περνά ο καιρός, τόσο καθιερώνει τη θέση της ανάμεσα στις ισχυρότερες του Hollywood. Ακόμη κι αν απέτυχε στην πρώτη της οντισιόν επειδή φοβήθηκε, ακόμη κι αν την απέρριπταν ξανά και ξανά μέχρι να της δοθεί η πρώτη ευκαιρία.

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Είδωλό της, η Marlene Dietrich στο τραγούδι Where Have all the Flowers Gone?. «Η Tammy γνώριζε ότι θα τη μετέτρεπαν σε κλόουν, αλλά δε σταμάτησε. Κατάλαβα ότι αυτό έπρεπε να κάνω», είπε για τον ρόλο που υποδύεται.

Andrew Garfield (Tick, tick... Boom!, The Eyes of Tammy Faye, Spider-Man: No Way Home)

Το μεγαλύτερο λάθος του Andrew Garfield ήταν η προσπάθεια να αποβάλλει τα νεύρα του. Έμαθε να τα αποδέχεται και να τα ελέγχει, χρησιμοποιώντας τα για να προχωρήσει μπροστά.

Jonathan Majors (The Harder They Fall)

Τον βλέπουμε στην σημαντικότερη ταινία της καριέρας του, απέναντι στον Idris Elba. Ο ηθοποιός μπαίνει στον κόσμο των blockbusters και προβλέπεται να μείνει για καιρό.

Agathe Rousselle (Titane)

Την ανακάλυψαν στο Instagram, όταν ήταν μόνο ένα μοντέλο. Δεν είχε ιδέα τι θα συνέβαινε όταν συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει σε αυτήν την ταινία τρόμου, ως μία ψυχοπαθής εξωτική χορεύτρια που προσπαθεί να ξεφύγει από την αστυνομία. Το έργο κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι η ίδια μία θέση ανάμεσα στους πρωτοεμφανιζόμενους που ανυπομονούμε να δούμε τι άλλο θα καταφέρουν.

Judi Dench (Belfast)

«Μην ερωτεύεσαι συνέχεια», θα έλεγε η θρυλική ηθοποιός στον νεότερο εαυτό της. Είδωλό της; Η Audrey Hepburn στο Breakfast at Tiffany’s.

Πολλοί τον γνωρίσαμε χάρη στο Game of Thrones κι είμαστε ευγνώμονες. «Προσπάθησε. Απότυχε. Απότυχε καλύτερα», είναι η καλύτερη συμβουλή που του έχουν δώσει – ο ίδιος, ωστόσο, πλέον μόνο πετυχαίνει.

Cate Blanchett (Nightmare Alley, Don’t Look Up)

Αν κάποιος μας έλεγε ότι η πρώτη της οντισιόν ήταν σε εκκλησιαστικό μιούζικαλ, πιθανότατα να τον θεωρούσαμε τρελό. Κι όμως, έτσι έγινε. Πήρε τον ρόλο του Mr Worldly Wiseman κι έδωσε τις πρώτες παραστάσεις της σε εμπορικά κέντρα.

Rachel Zegler (West Side Story)

H ζωή της θα μπορούσε να είναι ταινία. Ξεκίνησε από το New Jersey, χωρίς να έχει ιδέα από σινεμά, κι επιλέχθηκε για να παίξει τη Maria στο έργο του Steven Spielberg. Θεωρείται μία από τις κορυφαίες πρωτοεμφανιζόμενες των τελευταίων ετών – και όχι άδικα.

Tessa Thompson (Passing)

Η Tessa Thompson φαίνεται πως δεν κοιμόταν και πολύ, όταν ήταν μικρότερη. Γιατί αν μπορούσε να δώσει μία συμβουλή στον νεότερο εαυτό της, αυτή θα ήταν «πήγαινε για ύπνο – τίποτα καλό δε συμβαίνει μετά τις 2».

Rita Moreno (West Side Story, Rita Moreno: Just a Girl who Decided To Go For It)

«Είναι εντάξει να είσαι Πορτορικανή», θα έλεγε στον νεότερο εαυτό της. Γιατί την είχαν κάνει να πιστέψει πως ήταν το χειρότερο, πως έπρεπε να νιώθει ντροπή και φόβο για την καταγωγή της.

Ruth Negga (Passing)

Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που της έχουν δώσει ποτέ; «Το να συγκρίνεσαι με τους άλλους θα σε σκοτώσει, οπότε μην το κάνεις». Ίσως θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε όλοι μας.

Ariana DeBose (West Side Story)

H ερμηνεία της ως Anita είναι ένα από τα δυνατότερα σημεία της ταινίες. Από το ταλέντο της στη μουσική και τον χορό, μέχρι τους γεμάτους πάθος διαλόγους με τη συμπρωταγωνίστριά της, Rachel Zegler, όλα δείχνουν ότι είναι αντάξια της Rita Moreno που βρέθηκε στον ίδιο ρόλο 60 χρόνια πριν.

Filippo Scotti (The Hand of God)

Στο αυτοβιογραφικό έργο του Paolo Sorrentino, ο Ιταλός ηθοποιός προκαλεί ανατριχίλα με την ερμηνεία του – ο πρώτος του ρόλος δείχνει ότι θα ακολουθήσουν αριστουργήματα.

Jodie Comer (The Last Duel)

Σήμερα, κερδίζει εκατομμύρια. Κι όμως, όταν έβγαλε 200 δολάρια, μαθήτρια γυμνασίου ακόμη, χάρη σε ένα ραδιοφωνικό έργο, ένιωθε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου.

Javier Bardem (Being the Ricardos, Dune, The Good Boss)

Είδωλό του, είναι η μητέρα του. Μαζί της, αν και σε δεύτερη θέση, ο Al Pacino – «κάθε φορά που τον βλέπω, τρέμω σαν έφηβος», δήλωσε στη Vogue.

Claire Foy (The Electrical Life of Louis Wain)

«Να πας να δεις ψυχολόγο όσο νωρίτερα γίνεται», θα έλεγε στον νεότερο εαυτό της. Και θα τον συμβούλευε να του φέρεται καλύτερα, γιατί πέρασε καιρό μισώντας αυτό που ήταν. «Ήμουν τόσο κακιά μαζί μου», εξήγησε.