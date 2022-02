Η Juliette Binoche γίνεται Coco Chanel σε σειρά της Apple TV+, για τη ζωή του Christian Dior

Η θρυλική ηθοποιός θα συμμετάσχει σε σειρά για τη ζωή του Christian Dior

Δύο σπουδαίοι ηθοποιοί, η Juliette Binoche και ο Ben Mendelshon ετοιμάζονται να συμπρωταγωνιστήσουν σε μία σειρά που μιλά για τη ζωή και τη σχέση δύο από των σημαντικότερων σχεδιαστών μόδας.

Η σειρά "The New Look" διαδραματίζεται στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και εμπνέεται από πραγματικά γεγονότα. Η άνοδος του σχεδιαστή Christian Dior στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του πολέμου και η εκθρόνιση της Μεγάλης Κυρίας της μόδας, Coco Chanel. O Dior επανέφερε τη ζωή και το πνεύμα στον κόσμο μέσα από το αποτύπωμά του στην ομορφιά και ο τίτλος της σειράς εμπνέεται από το παρατσούκλι που δόθηκε στον σχεδιαστή.

Το ακόμα πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της σειράς είναι ότι δεν θα δούμε μόνο κομμάτια από τη ζωή των Dior και Chanel, αλλά και των Balmain, Balenciaga, Givenchy, Pierre Cardin και Yves Saint Laurent.

Ο δημιουργός του project, Todd A. Kessler συνεργάζεται για πρώτη φορά με τα στούντιο της Apple και θα είναι εκείνος που γράφει και σκηνοθετεί τη σειρά. Ο πρωταγωνιστής Ben Mendelsohn έχει εμφανιστεί στο The Dark Knight Rises, The King, Captain Marvel και άλλες ταινίες, ενώ δεν χρειάζονται συστάσεις για τη σπουδαία γαλλίδα ηθοποιό Juliette Binoche, την οποία θα δούμε σύντομα στη σειρά true crime "Staircase", για το HBO.