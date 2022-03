Ένα μικρό κορίτσι τραγουδά "Frozen" σε καταφύγιο της Ουκρανίας και δίνει ελπίδα σε όλους μας

Ένα μικρό κορίτσι τραγουδά σε καταφύγιο και γεμίζει ζεστασιά και ελπίδα όλο τον κόσμο.

Το αγαπημένο τραγούδι των παιδιών "Let It Go" έγινε ο ύμνος της ελπίδας σε ουκρανικό καταφύγιο, από ένα μικρό κορίτσι, την Amelia, που έγινε viral.

Η τραγουδίστρια του soundtrack του Frozen, Idina Menzel, ανέβασε το βίντεο στο Twitter της με τη λεζάντα: «Σε βλέπουμε. Πραγματικά, σε βλέπουμε». Το βίντεο έγινε viral με περισσότερα από 13 εκατ. views και δείχνει ένα κορίτσι με ξανθιά κοτσίδα (σαν της Elsa του Frozen) να τραγουδά μπροστά σε ανθρώπους το Let It Go.

Το ίδιο βίντεο μοιράστηκε και η δημιουργός του τραγουδιού, στέλνοντας ένα μήνυμα στην Amelia. «Αγαπητό μικρό κορίτσι με την υπέροχη φωνή, εγώ και ο άντρας μου γράψαμε αυτό το τραγούδι ως κομμάτι μίας ιστορίας για την επούλωση μίας πληγής σε μία οικογένεια. Ο τρόπος που το τραγουδάς είναι σαν ένα μαγικό κόλπο που απλώνει φως στην καρδιά μας και θεραπεύει όποιον το ακούει. Συνέχισε να τραγουδάς. Σε ακούμε».

Όταν τελειώνει, τη χειροκροτούν όλοι και της φωνάζουν μπράβο ενώ εκείνη χαμογελά. Σύμφωνα με το CNN, το βίντεο τραβήχτηκε σε ένα καταφύγιο του Κιέβου, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Η μικρή Amelia μιλά στη Marta, η οποία ανέβασε το βίντεο και της είπε ότι θέλει κάποτε να γίνει μεγάλη τραγουδίστρια. «Και γιατί δεν ξεκινάς από τώρα;» της είπε, με το αποτέλεσμα να αποδεικνύει ότι η Amelia θα γίνει σίγουρα διάσημη μια μέρα.

Περισσότερο από ένα εκατομμύριο Ουκρανούς έχουν αφήσει τη χώρα, με εκατοντάδες να έχουν χάσει τη ζωή τους ή τραυματιστεί, μεταξύ αυτών και παιδιά. Η Amelia πάντως είναι μία υπέροχη νότα αισιοδοξίας και ελπίδας.