«Έχω κάνει φυλακή για την Jane Fonda»: Η υπέροχη Sally Field για την καριέρα που οι άλλοι δεν πίστευαν ότι θα κάνει και τον ακτιβισμό ως τρόπο ζωής

Η 75χρονη ηθοποιός μιλά για την καριέρα, τον φεμινισμό, τον ακτιβισμό και τα εμπόδια που δεν τη σταμάτησαν

Ο σκύλος της Sally Field, Dash είναι σχεδόν πάντα μαζί της, εκτός από τις ώρες που κάνει πρόβες, και νιώθει ότι της έδωσε ένα νόημα. Σίγουρα πολύ μεγαλύτερο από τα Όσκαρ και τα Emmy που κοσμούν τα ράφια της βιβλιοθήκης της, στο δωμάτιο που παίζει video games με τους εγγονούς της.

Την έχουμε δει σε αμέτρητες ταινίες, αλλά η αρχή έγινε μέσα από δύο κωμικές σειρές, τη δεκαετία του '60. Αν και έγινε γνωστή στο κοινό, αποφάσισε ότι θέλει να κάνει ταινίες, όσο και αν διαφωνούσε ο πρώτος ατζέντης της. Ακολούθησε μία δεκαετία απορρίψεων, αλλά αυτό δεν τη σταμάτησε ποτέ. «Δεν ήθελα να δώσω τον έλεγχο στους άλλους και να νομίζω ότι δεν πετυχαίνω εξαιτίας τους. Προσπάθησα απλώς να γίνω καλύτερη και να δουλεύω ασταμάτητα», παραδέχεται η Sally Field στο Variety.

Η μεγάλη στιγμή της ωστόσο ήρθε με το Norma Rae το 1980, μαζί με το πρώτο της Όσκαρ. 5 χρόνια αργότερα, πήρε το δεύτερο αγαλματίδιο με το "Places in the Heart". Μπήκε δυναμικά στα 90s με το Murphy Romance, τις Ανθισμένες Μανόλιες, τον Φόρεστ Γκαμπ, το "Lincoln". Τώρα είναι σε φάση πρόβας για την ταινία "80 for Brady", στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τις επίσης φανταστικές Jane Fonda, Lily Tomlin και Rita Moreno. Πρόκειται για 4 φίλες που ταξιδεύουν στο Super Bowl του 2017, προκειμένου να δουν τον Tom Brady να παίζει.

Places in the Heart

Η Fonda την περιγράφει ως πολύ δυνατή, ωμή γυναίκα που δεν εγκαταλείπει. Ωστόσο, η casting director Dianne Crittenden ήταν εκείνη που την υποστήριξε και πάλεψε για εκείνη, όταν κανείς δεν την ήθελε εκεί. Τελικά πήρε Emmy και κατάφερε να επιβιώσει επί δεκαετίες. «Το να υποδυθείς έναν κανονικό άνθρωπο, είναι το δυσκολότερο πράγμα στην υποκριτική. Η Sally όμως ξέρει πώς να είναι κανονική με έναν ηρωικό τρόπο. Πώς να είναι παρούσα και αψεγάδιαστη», είπε για τη Sally Field ο σκηνοθέτης Robert Benton.

Ο φεμινισμός και ο ακτιβισμός

Η Sally Field ήταν ανέκαθεν φεμινίστρια αν και δεν ξέρει ακριβώς τον σύγχρονο ορισμό της λέξης. Ήξερε ότι υπήρχε τεράστιο μισθολογικό χάσμα συγκριτικά με τους άντρες συναδέλφους της, αλλά το μόνο που την ένοιαζε ήταν να κερδίζει κάποια χρήματα. Έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά πολλές φορές, και η πιο τραυματική ήταν στην εφηβεία, από τον πατριό της.

Αν και η ίδια υποστηρίζει ότι δεν θεωρεί ότι είναι ακτιβίστρια, έχει τοποθετηθεί δημόσια όλα αυτά τα χρόνια για τα LGBTQ δικαιώματα, την κρίση του AIDS, τα πυρηνικά όπλα και την κλιματική αλλαγή. Για το τελευταίο, συνελήφθη μαζί με την Jane Fonda. Ό,τι κάνει, το κάνει για να μην μένει εγκλωβισμένη στον μικρόκοσμό της. Γιατί ξέρει ότι υπάρχουν τεράστια θέματα με τεράστια σημασία.

Ταυτόχρονα, περνάει χρόνο στο σπίτι με τον σκύλο, τα εγγόνια της, είδε πρόσφατα το "Pam and Tommy" και το "The Marvelous Mrs. Maisel", ενώ η Σταχτοπούτα, που ήταν η πρώτη ταινία που είδε, νιώθει ότι είναι τρομερά τραυματική για την ψυχολογία ενός κοριτσιού. Ξέρει εξάλλου ότι, ως γυναίκες, «δνε θα σταματήσουμε ποτέ να μην αγωνιζόμαστε για κάτι».