H Ketanji Brown Jackson τελικά έγραψε ιστορία: Έγινε η πρώτη μαύρη Δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ

Με 53 ψήφους υπέρ της και 47 κατά, η Ketanji Brown Jackson αλλάζει την ιστορία 200 χρόνων

Η Ketanji Brown Jackson κατάφερε αυτό που πολλοί αντίπαλοι της απεύχονταν. Έγινε η πρώτη μαύρη δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ με τις ψήφους των Δημοκρατικών και τριών από των Ρεπουμπλικανών. Η νίκη της είναι ιστορικής σημασίας καθώς κάτι τέτοιο συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από δύο αιώνες.

Ο Joe Biden κατάφερε να εκπληρώσει την προεκλογική του υπόσχεση σε μια εποχή που μια τέτοια νίκη είναι υψίστης σημασίας δεδομένων των εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων της χώρας αλλά και του πληθωρισμού και της πολεμικής σύρραξης και κρίσης στην Ουκρανία.

Judge Jackson’s confirmation was a historic moment for our nation. We’ve taken another step toward making our highest court reflect the diversity of America. She will be an incredible Justice, and I was honored to share this moment with her. pic.twitter.com/K8SAh25NL5