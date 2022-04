Ο Mads Mikkelsen μισεί το method acting: «Αν η ταινία είναι χάλια, πρέπει να εντυπωσιαστώ επειδή έμεινες στον ρόλο;»

Ο Mads Mikkelsen απέχει από τα social media και αντιμετωπίζει κάθε δουλειά του σαν να είναι η τελευταία

Μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Κοπεγχάγης και Μαγιόρκα, δεν έχει social media και δεν του αρέσει να σχολιάζει ανθρώπους σε συνεντεύξεις.

Ο Δανός ηθοποιός Mads Mikkelsen, με την πολυετή (και πολυσχιδή) καριέρα έχει καλύψει αμέτρητα είδη ρόλων. Ήταν ο "κακός" στο Casino Royale, ήταν ο Hannibal στην ομώνυμη σειρά, ο νηπιαγωγός που κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση στο The Hunt, ο καθηγητής που ξεκινά το αλκοόλ στο οσκαρικό Another Round, Marvelικός villain στο Doctor Strange και τώρα έρχεται να αντικαταστήσει τον Johnny Depp στο Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

Γεννήθηκε σε μία πόλη της Δανίας, από μπαμπά τραπεζικό και μαμά νοσοκόμα. Σπούδασε υποκριτική και δεν ήταν σίγουρα από τους ηθοποιούς που κρυβόταν, περιμένοντας να τον ανακαλύψουν. Βγήκε από τα σύνορα της χώρας του στα 41, έχοντας ήδη καριέρα στη Δανία.

Ο Mads Mikkelsen μελετά πολύ για τους ρόλους του αλλά αρνείται να ακολουθήσει το method acting του Jared Leto και της Lady Gaga και κάπως χλευάζει-κάπως λυπάται όλους τους ηθοποιούς που το κάνουν.

«Αν η ταινία βγει χάλια και δεν τη δει κανείς, τι πιστεύεις πως πέτυχες; Πρέπει να εντυπωσιαστώ επειδή έμεινες μέσα στον ρόλο; Θα έπρεπε να τον είχες εγκαταλείψει από την αρχή! Πώς προετοιμάζεσαι για να παίξεις τον serial killer, το δοκιμάζεις για δύο χρόνια; Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό».

Ούτε κι εμείς Mads.

Όσο για την αντικατάσταση του Johnny Depp στα Fantastic Beasts, οι κριτικοί και το κοινό έδειξαν σίγουρα τεράστιο ενθουσιασμό. Ο Mikkelsen κατάφερε να δώσει βάθος και ανθρώπινη διάσταση στον ρόλο του Γκρίντελβαλντ, σε αντίθεση με τον Depp «που έχει απλά ένα άγριο, τρομαγμένο βλέμμα λες και έπεσε σε αλεύρι». Αν και, προς απογοήτευση των fans, ούτε εδώ θα δούμε ένα γκέι φιλί μεταξύ των Ντάμπλντορ και Γκρίντελβαλντ, αν και η ρομαντική σχέση τους είναι ξεκάθαρη.

Όσο για την αμερικάνικη εκδοχή του "Another Round" με τον Leonardo Dicaprio στη θέση του, ο Mads Mikkelsen εύχεται καλή τύχη αλλά φοβάται ότι θα επικεντρωθούν στο θέμα του αλκοολισμού ή θα το μετατρέψουν σε κωμωδία. Ωστόσο, δεν θα έλεγε όχι σε ένα guest καθηγητή που μιλά σπαστά αγγλικά. Παράλληλα, ετοιμάζεται για τον 5ο Indiana Jones, παρέα με τον Harrison Ford και τη Phoebe Waller-Bridge.

Τι πιστεύει για το cancel culture; Πώς βλέπει τα τρανσφοβικά σχόλια της J.K. Rowling; Εδώ μας τα χαλάει λίγο ο Mads και θεωρεί ότι υπάρχουν φορές που επικρατεί η τρέλα και πως όλοι έχουν άποψη για όλα και ψάχνουν να βρουν πρόβλημα. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που απέχει από τα social media (και επειδή, όπως λέει, είναι άσχετος). Όπως δεν έχει και φιλοδοξίες πάνω στη δουλειά. «Θέλω να βάζω τέχνη σε ό,τι κάνω αλλά βλέπω κάθε δουλειά σαν να είναι η τελευταία».