Οι ΗΠΑ παύουν τη χρήση μάσκας σε ΜΜΜ - Οι πιλότοι το ανακοίνωσαν εν μέσω πτήσης, προκαλώντας σύγχυση στους επιβάτες

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε την απόφαση, που προκάλεσε χάος, «απογοητευτική»

Τη στιγμή που η Σαγκάη βιώνει τις τελευταίες εβδομάδες ένα από τα πιο σκληρά κύματα κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας με εικόνες μιας δυστοπικής πραγματικότητας όπου πολίτες ουρλιάζουν από τα παράθυρα, αδυνατούν να αγοράσουν είδη πρώτης ανάγκης ή μεταφέρονται σε στρατόπεδα καραντίνας, η κυβέρνηση Biden δεν μπορεί να επιβάλλει πλέον την εντολή για υποχρεωτική χρήση μάσκας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Αυτό ισχύει από τη Δευτέρα, όταν η δικαστής, Kathryn Kimball Mizelle στη Florida μετά τις έντονες αντιδράσεις των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών, έκρινε ότι η οδηγία των τελευταίων 14 μηνών ήταν παράνομη, ανατρέποντας έναν βασικό κανόνα του Λευκού Οίκου στην προσπάθεια μείωσης της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Είκοσι πολιτείες και μεγάλες αεροπορικές εταιρείες έχουν ζητήσει την άρση του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας κυρίως στα αεροπλάνα, καθώς και σε άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συγκεκριμένα, μόλις βγήκε η ανατρεπτική ανακοίνωση, όλες οι μεγάλες αεροπορικές γραμμές, συμπεριλαμβανομένων των American Airlines (AAL.O), United Airlines (UAL.O) and Delta Air Lines (DAL.N), καθώς και η εθνική σιδηροδρομική γραμμή, Amtrak, έθεσαν σε εφαρμογή τη δικαστική απόφαση, η οποία όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε χάος και αναστάτωση στους επιβάτες που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή, κυριολεκτικά, στον αέρα.

I was on the plane when they lifted the mask mandate and not a soul took their mask off- nobody cheered. i know thats right. April 19, 2022

Ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές είχαν παρατείνει κατά 15 ημέρες το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας από ταξιδιώτες σε διάφορα μέσα, τονίζοντας πως χρειάζονταν επιπλέον χρόνο για να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της έξαρσης των κρουσμάτων κορωνοϊού.

I am on a plan with my 2 not-yet-eligible for vax kids & the pilot just announced that the mask mandate has just this minute ended. Ppl clapped & took off their masks. Here we are having boarded a plane with our kids. Very upset, @Delta, that this was announced mid flight. — Brooke Tansley (@BrookeTansley) April 19, 2022

Με την τωρινή απόφαση, τα αεροδρόμια και οι αεροπορικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τους κανόνες για τη χρήση μάσκας ή να τους παραλείπουν εντελώς με αποτέλεσμα η πολιτική να διαφέρει ανάλογα με την πόλη και τον τρόπο μεταφοράς.

My wife texted me that the pilot of @Delta flight 769 from ATL to SFO just announced that #masks are now optional. Mid-flight, no less! And some people are taking them off, of course. Feels unfair to the people who boarded with a different expectation. @CNN @andersoncooper @ajc April 18, 2022

Για παράδειγμα, οι επιβάτες μιας πτήσης της United Airlines από το Houston προς το αεροδρόμιο Kennedy, μπορούσαν να βγάλουν τις μάσκες τους στο αεροδρόμιο αναχώρησης και στο αεροπλάνο, αλλά έπρεπε να τις φορέσουν ξανά κατά την προσγείωσή τους στη Νέα Υόρκη ή αν ήθελαν να πάρουν το μετρό. Η απόλυτη σύγχυση!

It just happened. I’m in Florida about to board a flight to LaGuardia. And over the loudspeaker: “Attention all Jet Blue customers. We just received word. The mask mandate has been lifted! Feel free to board your flights without masks.” A loud, sustained cheer just erupted. — Scott Hechinger (@ScottHech) April 19, 2022

Παρά τη δικαστική απόφαση, η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να προβεί σε ένσταση ή να ζητήσει καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε την απόφαση ως «απογοητευτική» ενώ το CDC και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο σχετικό σχόλιο.

People can’t bring toothpaste on a plane because of an attack 20 years ago but we don’t have to wear masks anymore for a disease that has killed way more people than that attack — Budrino (@Budrino) April 17, 2022

Τα σχόλια πάντως των επιβατών τα λένε όλα!

One of my patients tearfully told me she’s cancelling her flight to her daughter’s (outdoor) wedding on Saturday. It’s wild some people’s *mild discomfort* while wearing a mask is more important than immunocompromised people’s ability to LIVE through a pandemic. #maskmandate — Amani Jambhekar MD, MBA, FACS (@AjvictoryMD) April 19, 2022

Η απόφαση αυτή πέρα από το γεγονός ότι συμπίπτει με το χάος στη Σαγκάη, ξεκίνησε να εφαρμόζεται την ώρα που οι μολύνσεις από COVID-19 αυξάνονται ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες, με 36.251 νέα κρούσματα να καταγράφονται κατά μέσο όρο κάθε μέρα και 460 ημερήσιους θανάτους.