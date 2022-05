«Μετά τα 50 είτε θες συνέχεια σεξ, είτε είσαι μάγισσα»: Tina Fey και Amy Poehler σε μια απολαυστική κουβέντα

Οι δύο κωμικοί μίλησαν για το πέσιμο που τους έχουν κάνει, το SNL και τους ρόλους που τους δίνονται μετά τα 50

Οι κυρίες Tina Fey και Amy Poehler έκλεισαν το φεστιβάλ "Netflix is a Joke" μέσα από μία συζήτηση που έκαναν οι δυο τους πάνω στη σκηνή. «Να θυμάστε ότι δεν είμαστε κωμικοί. Πρόκειται για μία συζήτηση. Εδώ δεν είμαστε Χρυσές Σφαίρες. Αν ήρθατε να δείτε φανταστικά outfits και να ακούσετε κουτσομπολιά για το "The Power of the Dog", μπορείτε να ρωτήσετε τον διπλανό σας».

Εφόσον βρέθηκαν στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, δεν γινόταν να μην αναφερθούν στο σκηνικό που έγινε με τον Dave Chappelle και τον εξοργισμένο θεατή που του έβαλε τρικλοποδιά. Προφανώς και δεν τους άρεσε, αλλά εκείνες νιώθουν ότι είναι ασφαλείς. Ειδικά με την παρουσία του Jack McBrayer από το 30 Rock, που απείλησε το κοινό (χιουμοριστικά πάντα).

Οι ερωτήσεις που απάντησαν έρχονταν κατευθείαν από χρήστες του Twitter, τις οποίες και διάλεγαν τυχαία από χαρτάκια σε ένα μπολ. «Ποιο είναι το πιο διάσημο πρόσωπο που σου την έχει πέσει μέχρι σήμερα»; Η απάντηση της Tina Fey ήταν αρκετά αποκαλυπτική, γιατί εμπεριείχε και σχόλιο. «Μία φορά που ήμουν στο SNL και οικοδεσπότης ήταν ο Kevin Spacey. Στο after party, προσπάθησε να μου την πέσει κι εγώ αναρωτιόμουν για ποιον δίνει αυτήν τη μικρή παράσταση». Αναφέρεται προφανώς στην πραγματική σεξουαλική ταυτότητα του ηθοποιού, την οποία παραδέχτηκε δημόσια το 2017, μετά από κατηγορίες ανδρών για σεξουαλική παρενόχληση.

Η συνέχεια της βραδιάς πήγε στους διάσημους άντρες που τους αρέσουν, όπως ο Henry Cavill. Θεωρούν ότι ο Harry Styles μοιάζει με μωρό ελαφιού και ότι πάντα θα λατρεύουν τη 70s εποχή του John Travolta. Όσο για τις πιο άβολες στιγμές της καριέρας τους, ήταν πάντα στο SNL, κυρίως γιατί ήταν live και προέκυπταν συνέχεια αλλαγές μέχρι τα δευτερόλεπτα πριν βγουν στον αέρα. «Υπήρξε μια φορά που έπρεπε να χορεύω πίσω από τον οικοδεσπότη φορώντας καμπαρντίνα και δεν ένιωθα καθόλου άνετα με αυτό», αποκάλυψε η Tina Fey.

Οι ρόλοι που τους προσφέρονται σήμερα

Δεν είναι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά οι ρόλοι που σου προσφέρονται μετά τα 50 δεν είναι σίγουρα για γυναίκες με όνειρα ή δραστήρια ζωή. «Μου προτείνουν να υποδυθώ τις πολύ πετυχημένες στα επαγγελματικά τους, που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά ή να έχουν οργασμό. Μου πρότειναν μία ταινία που απέρριψα επειδή πρόκειται για μία γυναίκα που δεν μπορεί να φτάσει σε οργασμό αλλά αργότερα, στην ταινία, έχει εκατοντάδες. Δεν συμφωνώ με τίποτα από τα δύο», ανέφερε η Fey.

Αμέσως μετά, πήρε τηλέφωνο την Poehler και τη ρώτησε γιατί δέχεται μόνο τέτοιους ρόλους. «Της είπα ότι μετά τα 50, είτε θες συνέχεια σεξ είτε είσαι μάγισσα. Ή το ένα ή το άλλο».