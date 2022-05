Ο boomer Mick Jagger δεν θέλει να τον συγκρίνουν με τον Harry Styles: «Δεν έχει ούτε τη φωνή μου, ούτε τις κινήσεις μου»

Ο Mick Jagger δεν συμφωνεί με τη σύγκριση με τον Harry Styles και θεωρεί ότι είναι πολύ καλύτερος. Εν τω μεταξύ, κανείς δεν τους έβαλε ποτέ σε σύγκριση, αλλά ο Μick το ζει μόνος του.

Ο Harry Styles συγκρίνεται συχνά με τον γερόλυκο Mick Jagger και είναι λογικό. Κάνουν παρόμοιες ανδρόγυνες fashion επιλογές, χορεύουν ασταμάτητα στην πίστα, η μέχρι τώρα μουσική του πρώτου είχε εμφανείς επιρροές από το συγκρότημα του δεύτερου, και φυσικά το κοινό τους λατρεύει.

Ο 79χρονος Jagger ωστόσο δεν μπορεί να δει τις ομοιότητες και δεν καταλαβαίνει γιατί τον συγκρίνουν με τον Styles.

«Τον συμπαθώ, έχουμε μία εύκολη σχέση, αλλά ελάτε τώρα. Εγώ φορούσα πολύ περισσότερο μακιγιάζ στα μάτια, ήμουν πιο ανδρόγυνος και δεν έχει ούτε τη φωνή μου ούτε τις κινήσεις μου στη σκηνή. Έχει απλά μία επιφανειακή ομοιότητα με τον νεότερο εαυτό μου και είναι μια χαρά. Του βγαίνει φυσικά», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Αν και λέει ότι τον συμπαθεί, τα σχόλια είναι αρκετά καυστικά και τα λες και περιττά, όταν μιλάμε για διαφορές γενεών. Αγαπάμε τον Mick Jagger αλλά τι κερδίζει με το να κρίνει αυστηρά έναν καλλιτέχνη, 50 χρόνια νεότερο, σε άλλο είδος μουσικής και με άλλη διαδρομή; Ηρέμησε boomer, δεν ξεχνάμε την αξία σου. Άσε μας να χαρούμε τον νέο και φανταστικό δίσκο του Harry Styles.

To "Harry's House" βγήκε 3 χρονιά μετά το "Fine Lines" και οι κριτικές είναι διθυραμβικές. «Στιχουργικά, είναι πιο βαθύ και σοβαρό, πράγμα που δεν μας εκπλήσσει γιατί μεσολάβησε και μία πανδημία. Η διάθεση εναλλάσσεται και η μουσική είναι χαρούμενη, σαν ήλιος μετά από βροχή», έγραψαν οι κριτικοί και είναι ακριβώς αυτό που νιώθεις όταν ακούς το κομμάτι "As It Was". Ο ίδιος ο Harry εξάλλου μίλησε για τη νέα φάση ζωής που διανύει και πώς δεν τον επηρεάζει πια το μέγεθος της επιτυχίας. Δίνει μεγαλύτερη βάση στις σημαντικές σχέσεις τη ζωής του.