«Ευχαριστώ όσους μου είπαν ψέματα και με πλήγωσαν»: Η JLo παρέλαβε το MTV της κλαίγοντας

Η Jennifer Lopez ευχαρίστησε το κοινό αλλά και τις αποτυχίες της, με δάκρυα στα μάτια

Μπορεί τα βραβεία MTV να είναι η πιο fun απονομή (με τον χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας), αλλά η Jennifer Lopez άρπαξε την ευκαιρία και μίλησε κλαίγοντας για όλες τις αδικίες που έχει υποστεί σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.

Η Λατίνα τραγουδίστρια-ηθοποιός-επιχειρηματίας και γενικότερα influencer έφυγε από τα MTV με δύο βραβεία. Αυτό που μάλλον τη συγκίνησε περισσότερο ήταν το βραβείο Γενιάς και που την έκανε να κλάψει και να μιλήσει επί 4 λεπτά. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που μου έδωσαν αυτή τη ζωή. Που μου έδωσαν χαρά και πλήγωσαν την καρδιά μου. Εκείνους που ήταν αληθινοί και εκείνους που μου είπαν ψέματα. Θέλω να ευχαριστήσω την αληθινή αγάπη αλλά και το ότι είπα ψέματα στον εαυτό μου, επειδή έτσι κατάλαβα ότι πρέπει να μεγαλώσω».

Συνέχισε ευχαριστώντας τις απογοητεύσεις, τις αποτυχίες αλλά και τα 14χρονα παιδιά της, Max και Emme, που της έμαθαν τι θα πει αγάπη. «Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μου είπαν στα μούτρα μου- ή πίσω από την πλάτη μου- ότι δεν μπορώ να το κάνω. Και όντως δεν θα το έκανα χωρίς εσάς. Και φυσικά δεν θα τα έκανα όλα αυτά χωρίς το κοινό, που είδε τις ταινίες μου.

Λίγη ώρα πριν, είχε κερδίσει και το βραβείο για το τραγούδι της On My Way, από την ταινία Marry Me. Να υπενθυμίσουμε ότι η Jennifer Lopez έχει παίξει σε αμέτρητες ρομαντικές κομεντί, όπως το The Wedding Panner και το Maid In Manhattan, αλλά και στο Selena (1997) και το Hustlers (2019).

Το Βραβείο Γενιάς τιμά τους ηθοποιούς που φέρνουν τη διαφορετικότητα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και συμβάλουν με τον δικό τους τρόπο. Μερικοί από τους νικητές των προηγούμενων χρόνων ήταν οι: Scarlett Johansson, Will Smith, Johnny Depp, Ben Stiller, Jim Carrey, Reese Witherspoon.