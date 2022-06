And Just Like That... η ιστορία της Samantha θα συνεχιστεί χωρίς την Kim Cattrall στον 2ο κύκλο

Ο δημιουργός της σειράς μίλησε για τη συνέχεια της ιστορίας της Samantha Jones στον επόμενο κύκλο

Το ότι η Kim Cattrall δεν σκόπευε να επιστρέψει ποτέ στην παρέα του Sex and the City, το έχουμε εμπεδώσει. Το ότι η Sarah Jessica Parker νιώθει πληγωμένη και δεν έκανε ποτέ πρόταση στην Cattrall να επιστρέψει, το μάθαμε πρόσφατα.

Αυτό που μας έχει κρατήσει σε αγωνία και αναρωτιόμαστε για το πώς θα πάει, είναι ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε ο 1ος κύκλος του And Just Like That και τι σημαίνει αυτό για τη συνέχεια. Υπενθυμίζω ότι η Carrie μιλούσε με μηνύματα με τη Samantha, η οποία ζει μόνιμα στο Παρίσι και στο φινάλε, αφού σκόρπισε τις στάχτες του Mr. Big, κανόνισαν να βρεθούν οι δυο τους, πάλι μέσω μηνυμάτων.

Ο δημιουργός της σειράς Michael Patrick King μόλις επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει Sex and the City χωρίς Samantha Jones και ότι θα συνεχίσουμε να τη βλέπουμε, περισσότερο ως ιδέα. «Είναι πολύ αστείο, γιατί κάθε σεναριογράφος της ομάδας μας είχε και μία διαφορετική εκδοχή για το τι ειπώθηκε σε εκείνη τη συζήτηση. Εγώ νομίζω ότι ήπιαν πολλή σαμπάνια. Συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει μία μεγάλη αγάπη, πιο σημαντική από τον φόβο. Είμαι σίγουρος ότι πέρασαν υπέροχα και τα προβλήματα λύθηκαν. Όταν η Carrie αποχαιρέτησε μια μεγάλη της αγάπη, βρήκε μία άλλη».

Συνέχισε λέγοντας ότι προφανώς και δεν μπορείς να αναγκάσεις κάποιον ηθοποιό να κάνει κάτι που δεν θέλει, αλλά θεωρεί ότι είναι υπέροχο το ότι μπορούν να έχουν τη Samantha χωρίς την Kim Cattrall. Πάντα σε μορφή γραπτών μηνυμάτων.

Η Kim Cattrall βέβαια προτιμά να φάει άχυρο από το να ξαναδουλέψει με τη Sarah Jessica Parker και την υπόλοιπη ομάδα. Χαίρεται όμως που πάρα πολλοί fans έκριναν ότι Sex and the City είναι λειψό χωρίς την Kim. «Κατέληξα στο ότι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο είναι να λείπεις στους άλλους». Από την άλλη, η Parker νιώθει τρομερά πικραμένη από τα σχόλια της πρώην συναδέλφου της και δεν θα ένιωθε άνετα να δουλέψει ξανά μαζί της. Άρα περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η επικοινωνία μεταξύ της Samantha και της παρέας στον επόμενο κύκλο.