Η Kim Cattrall αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο που δεν συμμετείχε στο And Just Like That

Η Kim Cattrall έκανε μερικές αποκαλύψεις για τη σειρά "And Just Like That..." και γιατί δεν θα συμμετείχε ποτέ

Το Sex and the City επέστρεψε με τη σειρά And Just Like That... και πήραμε μία γεύση για το πώς βιώνει η παρέα τη δεκαετία των 50s. Σου άρεσε δεν σου άρεσε το αποτέλεσμα, θα έχουμε και δεύτερο κύκλο, και σίγουρα χωρίς Samantha Jones.

Δεν ξέραμε πότε ήταν η στιγμή που έκανε την Kim Cattrall να αποφασίσει ότι δεν θα συνεχίσει να είναι Samantha, οπότε είπε να μας το ξεδιαλύνει η ίδια, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Variety. «Είναι μεγάλη σοφία να ξέρεις πότε κάτι έχει τελειώσει. Επίσης δεν ήθελα να συμβιβαστώ με αυτό που είχα στο μυαλό μου για τη σειρά».

Καταρχάς, αποκάλυψε ότι δεν δέχτηκε ποτέ πρόταση για να συμμετάσχει στο "And Just Like That..." και ότι έμαθε για το reboot όπως όλος ο κόσμος. Από τα social media. Από την άλλη, είχε ήδη μιλήσει δημόσια αρκετές φορές για το ενδεχόμενο τρίτης ταινίας και ότι δεν πρόκειται να είναι μέρος της.

Πώς φαντάζονταν τη Samantha Jones στο reboot;

Η Cattrall λάτρευε πάντα τον ρόλο της και το πόσο σεξουαλικά απελευθερωμένη ήταν, αλλά με τους δικούς της όρους. Η τρίτη ταινία σκόπευε να τη μετατρέψει σε cougar και η Kim ένιωσε ότι αυτό είναι απόγνωση και όχι εξέλιξη. Η πληροφορία που μας σόκαρε περισσότερο είναι μία ιστορία που σκόπευαν να εντάξουν στο reboot. 14χρονος γιος της Miranda, Brady, θα έστελνε γυμνές φωτογραφίες στη Samantha, και το λες και άρρωστο.

«Είχα πολύ καλύτερες ιδέες για τον ρόλο. Γιατί δεν θα μπορούσε η Samantha να πουλήσει την εταιρία δημοσίων σχέσεων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης; Δεν θα ήταν αυτό πιο δημιουργικό;». Η βασική πληροφορία που μας δίνει είναι ότι η σειρά "And Just Like That..." είναι απλώς η πλοκή της τρίτης ταινίας. Σκόπευαν να σκοτώσουν τον Mr. Big από το 2017, όταν της έγινε η πρόταση για τη συνέχεια. «Μιλάμε για μεγάλη δημιουργικότητα». Απλά ένιωθα ότι κάθε ταινία είναι μία επανάληψη του τι συνέβαινε πριν από 25 χρόνια. Ο χαρακτήρας πρέπει να εξελίσσεται. Ή τελικά να πεθαίνει».

Αγαπάει ακόμα τη Samantha αλλά έχει προχωρήσει

Σήμερα, στα 65 της, έχει μία αρκετά πολυάσχολη καθημερινότητα, με τα γυρίσματα των σειρών "How I Met Your Father" και "Queer as Folk". Δεν έχει δει το And Just Like That (και ούτε σκοπεύει) γιατί νιώθει ότι είναι κάτι σαν ηχώ που έρχεται από το παρελθόν. Το όχι της παραμένει, ακόμα και αν το reboot αφήνει υπονοούμενα για μία πιθανή επιστροφή της Samantha, την οποία βλέπουμε μέσα από μηνύματα που στέλνει στην Carrie. «Λάτρεψα τελικά τη Samantha Jones και νιώθω ότι θέλω να την προστατεύσω». Για την ώρα, ονειρεύεται ένα δικό της sitcom που θα περιγράφει γυναικείες ιστορίες της δικής της ηλικίας. «Επιτυχία είναι να λείπεις στους θαυμαστές σου και να νιώθουν ότι κάτι χάνουν επειδή δεν σε βλέπουν».

