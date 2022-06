Το HR Roundtable 6 σπουδαίων γυναικών κωμικών είναι τόσο ξεκαρδιστικό όσο και δραματικά ειλικρινές

6 κωμικές ηθοποιοί μιλούν για την (πολύπλοκη) καριέρα τους και τι έχει αλλάξει για εκείνες στην κωμωδία

Ευχαριστούμε το The Hollywood Reporter που μας φέρνει τα roundtables με ηθοποιούς που ανήκουν στο ίδιο genre και δεν είναι ποτέ μία επαγγελματική συζήτηση, αλλά ένα group therapy. Αυτή τη φορά, το στρογγυλό τραπέζι φιλοξένησε τις Tracee Ellis Ross, Amy Schumer, Quinta Brunson, Selena Gomez, Bridget Everett και Molly Shannon.

6 γυναίκες σε διαφορετικές ηλικίες και διαδρομές που όμως αναγνωρίζουν την τεράστια σημασία της γυναικείας αλληλεγγύης. Θυμούνται τις στιγμές που επέδρασαν σημαντικά στην καριέρα τους και τι έχει αλλάξει για τις ίδιες τα τελευταία χρόνια

Η Molly Shannon ήταν επί χρόνια εθισμένη στη σωματική κωμωδία. Έπεφτε πάνω σε καρέκλες, δεν ένιωθε κανέναν πόνο αλλά ξυπνούσε με κοψίματα και μελανιές. Όλο αυτό τελείωσε όταν έκανε παιδιά και ένιωθε ότι πρέπει να προσέχει τον εαυτό της. Το ίδιο ισχύει και για την κωμικό Bridget Everett, που είναι πιο σωματικά έντονη στο stand up αλλά νιώθει ότι βρήκε απόλυτα τον εαυτό της μέσα από τη σειρά Somebody Somewhere.

H Amy Schumer παραδέχεται ότι έχει αλλάξει αρκετά το υλικό της στη σκηνή, ακόμα και αν όλη η καριέρα της βασίστηκε σε αυτό που η ίδια αποκαλεί "white female trash". Τώρα όμως νιώθει ότι απομακρύνεται από αυτό. «Έγινε σταδιακά γιατί έμαθα περισσότερα και είδα ότι ίσως κάνεις πλάκα με πράγματα που μπορούν να πληγώσουν. Δεν με ενδιαφέρει πλέον να μπω στο club των αγοριών. Είμαι πιο υπεύθυνη».

Η Tracee Ellis Ross μόλις έγινε 50 χρονών και δεν θέλει να παίζει απλώς τη μαύρη σύζυγο που σε κάθε σκηνή πρέπει να μαγειρεύει ή να βάζει πλυντήριο. Θέλει να έχει λόγο στα projects που συμμετέχει και να μην νιώθει ότι εκπροσωπείται ως μία γυναίκα με συγκεκριμένους ρόλους. Θυμάται επίσης τη μέρα που η καριέρα της απογειώθηκε. Ήταν όταν η τότε ατζέντης της, της είπε ότι έχει ένα σπουδαίο επίθετο, έχει στιλ, αλλά καθόλου ταλέντο. Έκλαψε για δύο μέρες και μετά αποφάσισε ότι θα συνεχίσει, αρκεί να περνά καλά.

Η Quinta Brunson φροντίζει να εκπροσωπείται σωστά ως μαύρη γυναίκα, με το να δημιουργεί μόνη της. Έγραψε και δημιούργησε τη δική της σειρά και φρόντισε να υπάρχει μία ομάδα σεναριογράφων, με μόνο 3 άντρες. Οι γυναίκες είναι κυρίως μαύρες, όπως οι πρωταγωνίστριες του Abbott Elementary. Ωστόσο, ένας άντρας της άλλαξε τη ζωή και αυτός ήταν ο Paul Rudd, όταν βρέθηκε μπροστά της σε ένα σινεμά και της είπε να κάνει αυτό που ονειρεύεται και να μην ακούει κανέναν. Παράτησε το αγόρι με το οποίο είχε βγει ραντεβού και μετακόμισε στο Los Angeles. Ένας άντρας κωμικός ενέπνευσε και τη Schumer να συνεχίσει. Ο Steve Carrell.

Η Selena Gomez επιμένει να απέχει από τα social media, αν και το Instagram της έστειλε ένα μέιλ που την παρακαλούσε να σταματήσει να το λέει τόσο συχνά. Νιώθει ότι, ως παιδί της Disney, σεξουαλικοποιείται από πολύ μικρή ηλικία αλλά έκανε μία επιλογή και απομακρύνθηκε από όλο αυτό. «Πήρα τον έλεγχο καθώς μεγάλωνα γιατί νωρίτερα δεν είχα την επιλογή. Λατρεύω πολλούς ανθρώπους αλλά αυτό που προέχει είναι να βάζω όρια και να κάνω το καλύτερο για εμένα».

Η κουβέντα καταλήγει σε πολιτικά θέματα και το κατά πόσο τους ενδιαφέρει να μιλούν δημόσια για όλα όσα πιστεύουν. Η Brunson έχει επιλέξει τη σιωπή γιατί σκέφτεται τους ανθρώπους που δουλεύουν για εκείνη και τι διακυβεύεται. Η Amy Schumer έχει πάρει πολλές φορές θέση κατά του Trump, πράγμα που της στοιχίζει εισιτήρια στις περιοδείες, όπως λέει. Η Ross επιμένει στο ότι πρέπει να υψώνεις τη φωνή σου, για το καλό το δικό σου αλλά και για εκείνων που είναι κοντά σου.

