O Paul Rudd κάνει την ίδια φάρσα στον Conan O'Brien εδώ και 25 χρόνια. Και πετυχαίνει κάθε φορά

Ο Rudd έκανε πάλι τη φάρσα που κάνει με επιτυχία εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες στον φίλο του και παρουσιαστή, Conan O'Brien. Και κατάφερε, πάλι, να τον πιάσει απροετοίμαστο.

Αν έβλεπες Φιλαράκια, θυμάσαι τον Mike που τελικά παντρεύτηκε η Phoebe και τον οποίο υποδυόταν ο ηθοποιός Paul Rudd. Έκτοτε, η καριέρα του πήρε ανοδική πορεία, ο Rudd είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood και εκτός από κωμικούς ρόλους, είναι και ο superhero Ant-Man στο σύμπαν της Marvel.

Ο κυριολεκτικά αγέραστος Paul Rudd, κάθε φορά που έχει μία νέα ταινία ή σειρά, κάνει ένα πέρασμα από την εκπομπή του -πλέον- φίλου του Conan O'Brien, για να μιλήσει για το νέο του project. Το θέμα όμως είναι ότι από την εποχή των Friends, κάνει την ίδια φάρσα στον παρουσιαστή, κάθε φορά με την ίδια επιτυχία.

Κάθε φορά που ο Paul Rudd ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Conan, για να προωθήσει την εκάστοτε ταινία του, έκανε το ίδιο πράγμα: περιέγραφε αναλυτικά μια σκηνή από τη νέα του δουλειά και μετά προσκαλούσε τον Conan να δουν μαζί (και με το κοινό) το σχετικό απόσπασμα. Μια standard διαδικασία σε αυτού του τύπου τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Μόνο που κάθε φορά, αντί για το κλιπ της ταινίας, ο Rudd κανόνιζε να παίζει ένα κλιπ από μια cult ταινία με τίτλο "Mac and Me", στο οποίο ένα παιδί σε αναπηρικό αμαξίδιο πέφτει από τον γκρεμό σε μία λίμνη (ή ποτάμι) και ένας εξωγήινος γουρλώνει τα μάτια του. Από το φινάλε των Friends, μέχρι και σήμερα, όποτε ο Rudd είναι καλεσμένος παίζει το ίδιο βίντεο. Και το αστείο είναι ότι ο O'Brien πέφτει κάθε φορά στην παγίδα και δεν το βλέπει να έρχεται.

Και φτάνουμε στο σήμερα, με την εκπομπή του Conan να έχει πλέον σταματήσει και με τον Rudd να είναι καλεσμένος στο podcast του O'Brien, το Earwolf. Αφού μιλάμε για podcast, κανείς δεν περίμενε πως ο ηθοποιός θα μπορούσε να κάνει την ίδια φάρσα, μιας και είναι καθαρά οπτική. Κι όμως, ο Rudd το έκανε. Ως προσκεκλημένος με αφορμή τη νέα του ταινία, Ant-Man And The Wasp: Quantumania, αλλά και τη σειρά της AppleTV+ "The Shrink Next Door", ο Rudd αποκάλυψε στον Conan πως ετοιμάζει ένα Audible series με τους Ken Marino και Celia Weston. Έτσι τουλάχιστον υποστήριξε.

Επί 2 λεπτά, ο Rudd περιέγραφε με απόλυτη σοβαρότητα και λεπτομέρεια τη σειρά που ετοιμάζει μέσω podcast και στο τέλος είπε στον παρουσιαστή ότι έχει ηχογραφήσει ένα κομμάτι ώστε να παρουσιαστεί στο podcast του O'Brien. Όπως μαντεύεις, ακούγεται η ηχογράφηση της σκηνής με την πτώση στη λίμνη και ο Conan οριακά δεν χτύπησε το κεφάλι του στον τοίχο, απελπισμένος από την αφέλειά του που τον άφησε να πιστέψει για άλλη μια φορά τον Rudd. «Χριστέ μου! Γιατί; Γιατί; Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε ένα podcast!». (θα ακούσεις τη σκηνή από το 29ο λεπτό και μετά).

Κι όμως μπόρεσε. Και δημιούργησε μία ψεύτικη, εντελώς πειστική ιστορία για ένα podcast, προκειμένου να συνεχίσει την 25ετή φάρσα. Απλά, μπράβο Paul.