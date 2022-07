Ο Harry Styles έγινε μάθημα σε πανεπιστήμιο του Τέξας

Ο Harry Styles και όλη του η προσωπικότητα ενέπνευσε ένα Πανεπιστήμιο του Τέξας και την άνοιξη του 2023, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να μελετούν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.

Το μάθημα λέγεται "Harry Styles and the Cult of Celebrity: Identity, the Internet and European Pop Culture" και θα καλύπτει διάφορες όψεις της φήμης, αλλά με επίκεντρο τον Harry. Οι φοιτητές θα εξερευνήσουν την κουλτούρα του Ίντερνετ, τη μόδα, το φύλο αλλά και τη σεξουαλικότητα. Τα φανταστικά νέα ανακοίνωσε ο καθηγητής της ψηφιακής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, Louie Dean Valencia, στο Twitter εξηγώντας ότι στόχος είναι η κατανόηση της πολιτιστικής και πολιτικής εξέλιξης των σύγχρονων celebrities.

«Είναι επίσημο. Θα διδάξω το πρώτο μάθημα σε πανεπιστήμιο για το έργο του Harry Styles την ερχόμενη άνοιξη». Ανέβασε το επίσημο mail που που του ανακοινώνει το πρόγραμμα του μαθήματος και ο ενθουσιασμός του δεν κρυβόταν. «Είναι το ίδιο πράγμα με το να μελετάς τους Beatles. Το μάθημα θα θα δώσεις στους φοιτητές μία ιδέα για την παγκοσμιοποίηση αλλά κυρίως για θέματα γύρω από το φύλο, τη φυλή και τη σεξουαλικότητα και πώς γίναμε μέρος του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε σήμερα». Ξέρω ότι δεν θα σοκαριστείτε, αλλά ο καθηγητής είναι μεγάλος fan του Styles.

Ο 28χρονος καλλιτέχνης έχει ανοίξει πράγματι το δρόμο για την ανατροπή των στερεοτύπων σε ό,τι αφορά το φύλο, τη ρευστότητά του, το ντύσιμο και το να είσαι ανοιχτός. Αν και το έκαναν και άλλοι καλλιτέχνες πριν τον Styles, οι νεότερες γενιές εμπνέονται από εκείνον και δεν είναι λίγες οι φορές που οι θαυμαστές έχουν ζητήσει βοήθεια από εκείνον, ενώ βρίσκεται live στη σκηνή, προκειμένου να κάνουν coming out.

Ο Styles έχει επιλέξει να μην μιλήσει για τη σεξουαλικότητά του, γιατί θεωρεί ότι αρκεί που το γνωρίζουν οι δικοί του άνθρωποι. Εδώ και έναν χρόνο βρίσκεται σε σχέση με την ηθοποιό και σκηνοθέτη Olivia Wilde και ο τελευταίος του δίσκος είναι το αποτέλεσμα μίας πολύ δημιουργικής καραντίνας