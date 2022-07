6 tips διακόσμησης για να μετατρέψετε το σπίτι σας στον πιο χαλαρωτικό χώρο

Οι ειδικοί τονίζουν ότι είναι σημαντικό να μιμούμαστε τη φύση

Διάφορες μελέτες περιβαλλοντικής ψυχολογίας καταλήγουν σε ένα βασικό συμπέρασμα: ό,τι μας περιβάλλει, επηρεάζει την ψυχολογία μας και η φύση έχει τη μεγαλύτερη δύναμη να μας κάνει να νιώθουμε καλά. Έρευνα του 1984 έδειξε ότι οι ασθενείς σε νοσοκομεία ανάρρωσαν πιο εύκολα σε θαλάμους με θέα τα δέντρα κι όχι το τσιμέντο.

Το φυσικό φως έχει παρατηρηθεί ότι βοηθάει τους ασθενείς με κατάθλιψη ενώ οι χώροι όπου επικρατεί ακαταστασία, εκτοξεύουν τα επίπεδα της κορτιζόλης στον οργανισμό με αποτέλεσμα να γεμίζουμε με άγχος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να φέρεις τη γαλήνη μες στο σπίτι σου, αρκεί να τηρήσεις ευλαβικά τα παρακάτω tips.

Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους για να βάλεις πιο natural vibes στο σπίτι σου, είναι να φιλοξενήσεις στο σπίτι σου φυτά εσωτερικού χώρου.

I made my own natural leaf shine ✨️ Some TLC for my indoor plants 🪴 #lilly #peacelilly #plants #indoorplants pic.twitter.com/bXGge27sl7

Βάσει ερευνών, θεωρείται ότι βελτιώνουν τη συγκέντρωση και τη μνήμη ενώ συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του άγχους.

Ρυθμίζει τον μεταβολισμό μας, παράγει σημαντικές θρεπτικές ουσίες και βιταμίνες όπως η D, βελτιώνει σημαντικά την ψυχολογία μας. Γι' αυτά αλλά και για άλλα πολλά, το φυσικό φως είναι απαραίτητο να διαχέεται και μέσα στο σπίτι μας καθώς κάνει πιο ποιοτικό τον ύπνο μας και βελτιώνει τις ικανότητές μας. Ακόμη κι αν τοποθετήσουμε το γραφείο μας κοντά στο παράθυρο, είναι πολύ βοηθητικό αφού λειτουργεί σαν κόλπο για αυξημένη δημιουργικότητα.

Μπορεί να λατρεύεις τα πιο έντονα χρώματα αλλά τα γήινα και πιο ουδέτερα προσφέρουν γαλήνη και ηρεμία. Τα πιο ζωηρά όπως το κόκκινο και το πράσινο, δημιουργούν ένταση στον χώρο και δεν αφήνουν το μάτι να ξεκουραστεί.

NATURAL BEAUTY // Earthy tones, neutral colour palettes, and modern minimalism.



When combined, the resulting elegance is simply unparalleled.



Photography by @marcsmithphotography

Interiors by @elizabeth_styles_interiors pic.twitter.com/8wjqtgXUqK