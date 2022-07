Stranger Things: Ο "Vecna" Jamie Campbell Bower είναι «7μιση χρόνια νηφάλιος και ευγνώμων»

Ο Jamie Bower Campbell είναι 7μιση χρόνια νηφάλιος και νιώθει ευγνώμων που απλά υπάρχει

Ο Jamie Campbell Bower ήταν γνωστός ηθοποιός και μουσικός πριν τον 4ο κύκλο του Stranger Things, παρόλα αυτά, ο ρόλου του ως Vecna τον έβαλε στους A-list celebrities.

Τον έχουμε δει να τραγουδά συγκλονιστικά παίζοντας πιάνο, να μιλά για τη μεταμόρφωση του ρόλου του και να έχει ένα από τα πιο δυνατά bromances με τον συμπρωταγωνιστή του Joseph Quinn. Αυτό που δεν ξέραμε για εκείνον είναι ότι έχει παλέψει πολύ με τις εξαρτήσεις, σε τέτοιο σημείο που κάποτε χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

«Πριν από 12 χρόνια και κάτι, ήμουν ενεργός χρήστης. Πλήγωνα τον εαυτό μου και εκείνους που αγαπούσα περισσότερο. Έφτασα στο σημείο να νοσηλευτώ για λόγους ψυχικής υγείας, αλλά σήμερα είμαι 7μιση χρόνια καθαρός και νηφάλιος. Έχω κάνει πολλά λάθη στη ζωή μου», έγραψε ο Bower στο Twitter του.

Συνέχισε να μιλά για αυτό λέγοντας ότι τώρα νιώθει καλύτερα και είναι ευγνώμων για όσα έχει καταφέρει. «Αλλά κάθε μέρα είναι μία ευκαιρία να αρχίσεις ξανά. Να εξιλεωθείς για τα λάθη και να ωριμάσεις. Για όποιον ξυπνά και σκέφτεται «όχι πάλι Θεέ μου», σας υπόσχομαι ότι υπάρχει τρόπος. Είμαι ευγνώμων που είμαι νηφάλιος και που υπάρχω. Να θυμάστε, είμαι όλοι έργα σε εξέλιξη».

Οι θαυμαστές του έδειξαν αμέσως την υποστήριξη και τον σεβασμό τους για όσα μοιράστηκε μαζί τους. Ο Bower είχε μιλήσει ξανά για αυτό το 2019, αλλά μέσα από τους στίχους του τραγουδιού του, "It Gets Better". «Αν έχεις δει τον πάτο, αν έχεις εγκαταλείψει/Πίστεψε με, αδερφή μου, υπάρχει ελπίδα για εμάς».

Δεν είναι ο πρώτος καλλιτέχνης εξάλλου που μιλά για τον εθισμό που έχει διαχειριστεί. Οι Hayden Panettiere, Demi Lovato, Daniel Radcliffe και Drew Barrymore έχουν επικοινωνήσει στο κοινό αυτά που έχουν περάσει και από τα οποία βγήκαν νικητές.