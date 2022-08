Ο Jamie Campbell Bower απαγγέλει Lizzo με φωνή Vecna, και είναι τρομακτικά αστείο

Ο Jamie Bower Campbell έγινε ξανά Vecna, αλλά αυτή τη φορά δεν ουρλιάξαμε, γελάσαμε

Η εκπομπή του Jimmy Fallon, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, μάς φέρνει λίγο λίγο όλο και πιο κοντά στο cast του Stranger Things και πολύ καλά κάνει, γιατί πώς αλλιώς θα βλέπαμε τον Bower να απαγγέλει γνωστές κινηματογραφικές ατάκες με την ανατριχιαστική φωνή του Vecna;

Ο Βρετανός ηθοποιός και μουσικός βρέθηκε καλεσμένος στο show, λίγες μέρες μετά τον συνάδελφο και φίλο του, Joseph Quinn και μίλησε για τον Vecna. Τα προσθετικά που έπρεπε να φορά αλλά και τη φωνή του χαρακτήρα που είναι εντελώς αυθεντική, αν και του πήρε λίγους μήνες για να τη βρει. «Η εικόνα του Vecna ήταν 90% αληθινή και 10% CGI. Χρειαζόταν 8 ώρες για να δημιουργηθεί όλο αυτό και μία ώρα για να τα αφαιρέσεις».

Ευχαρίστησε τους makeup artists Duncan Jarman, Mike Mekash και Eric Garcia αλλά και την εκπληκτική ομάδα των ειδικών εφέ στο μακιγιάζ, με επικεφαλής τον Barrie Gower, ο οποίος έχει δουλέψει στο Game of Thrones και το The Witcher.

Τα γυρίσματα του 4ου κύκλου ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2020 αλλά ο Bower πήρε τον ρόλο μόλις δύο μήνες πριν. Δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα του δινόταν δεύτερη ευκαιρία. «Όταν βρεθήκαμε όλοι μαζί για να διαβάσουμε το σενάριο, έκατσα πίσω από τη Millie (Bobby Brown) και η φωνή μου θύμιζε περισσότερο τον Freddie Krueger και νιώθαμε ότι δεν ταιριάζει. Γύρισα σπίτι λοιπόν, και το δούλεψα έχοντας στο μυαλό μου το Hellraiser. Μία βαθιά φωνή που είναι σαν να έρχεται από το σκοτάδι», μάς εξήγησε ο Bower και ακολούθησε μία στιγμή που δεν την περιμέναμε.

Ο Jimmy Fallon του έδωσε ένα μικρόφωνο και του ζήτησε να διαβάσει μερικές γνωστές κινηματογραφικές ατάκες αλλά και στίχους της Lizzo, με την τρομακτική φωνή του Vecna. Ζήτησε συγγνώμη από το κοινό και ξεκίνησε. "I am just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her», ήταν η πρώτη γνωστή ατάκα της Julia Roberts από το Notting Hill.

"Jack, I want you to draw me like your french girls" είπε η Kate Winslet στον Τιτανικό και το ίδιο έκανε και ο Jamie Campbell Bower ως Vecna. Έκλεισε με το "I am strong i am beautiful i am kind" αλλά η επική στιγμή ήταν ο στίχος της Lizzo "In a minute i'ma need a sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walkin' in my Balenci-ussy's, tryna bring out the fabulous".

Yes you are, Jamie.