Emmys 2022: Από τη νίκη του Lee Jung-jae, στον άβολο Jimmy Kimmel και τα sneakers της Hannah Waddingham

Σημαντικές πρωτιές αλλά και κάπως αμήχανες στιγμές αποτελούν τις καλύτερες (και χειρότερες) στιγμές της χτεσινής τελετής

Τα 74α βραβεία Emmy ολοκληρώθηκαν και πήραμε και φέτος τη δόση μας από red carpet, beauty looks, δίκαιες νίκες, ερμηνείες που πέρασαν απαρατήρητες, άβολες στιγμές στη σκηνή και σημαντικές πρωτιές για τα Emmy, τον θεσμό που έχει κατηγορηθεί για ρατσισμό όσο κανείς άλλος.

Οι μεγάλοι νικητές ήταν το Succession και το Ted Lasso (αναμενόμενα), αλλά αυτή η βραδιά θα περάσει στην ιστορία ως κατάκτηση των Sheryl Lee Ralph, Lizzo και Lee Jung-jae. Ας δούμε τις δυνατές στιγμές της βραδιάς, αλλά και εκείνες χωρίς τις οποίες θα μπορούσαμε να ζήσουμε.

Η νίκη της Sheryl Lee Ralph

Η αντίδρασή της έδειξε ότι δεν περίμενε καθόλου το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά για το Abbott Elementary. Η δικαίωση ήρθε έπειτα από δεκαετίες θεατρικών και τηλεοπτικών ρόλων και οι στίχοι του Endangered Species που τραγούδησε, εξέφρασαν αυτό που ένιωθε εκείνη τη στιγμή. «Αυτό είναι για όσους είχαν ένα όνειρο και πίστεψαν ότι θα πραγματοποιηθεί. Δείτε τι σημαίνει να πιστεύεις», μάς είπε σε ένας ευχαριστήριο λόγο, που ήταν ελαφρώς αμήχανος αλλά απόλυτα κατανοητός.

Το πρώτο Emmy της Jennifer Coolidge

Εφόσον μιλάμε για δεκαετίες αναμονής, η Coolidge είναι μία από τις πιο σημαντικές νικήτριες της βραδιάς, παίρνοντας το Emmy Ξεχωριστής Ερμηνείας για τη σειρά The White Lotus. Πήρε τον χρόνο της στη σκηνή, ενώ οι παραγωγοί έπαιζαν τη μουσική εξόδου μπας και κατέβει.

Η νίκη του Lee Jung-jae

Ο Κορεάτης ηθοποιός κατατρόπωσε τους Jeremy Strong και Brian Cox και έγινε ο πρώτος ξενόγλωσσος ηθοποιός που κερδίζει το Emmy Ξεχωριστής Ερμηνείας στην κατηγορία Δράμα για το Squid Game. Η σειρά πήρε συνολικά 6 βραβεία, το περιμέναμε και συνέβη. Αυτή είναι σίγουρα μία κίνηση του θεσμού προς την κατεύθυνση της woke κουλτούρας, μετά από όλα αυτά που του έχουν σούρει για ρατσισμό.

Τα παπούτσια της Hannah Waddingham

Θα μου επιτρέψετε αυτή τη μικρή προσωπική προτίμηση στη γυναίκα, την ηθοποιό και την επιλογή outfit. Μπορεί να μην κέρδισε Emmy για το Ted Lasso, αλλά κέρδισε την καρδιά μου με αυτό το παστέλ ροζ Dolce & Gabbana φόρεμα αλλά κυρίως τα sequin sneakers. «Κανείς δεν ξέρει ότι δεν φοράω τακούνια«, είπε και μάς έδειξε τα flat παπούτσια κάτω από το πριγκιπικό φόρεμα. Από εμάς είναι 10 ναι.

Η Lizzo συνεχίζει την επανάσταση των reality shows

Το 2018, το RuPaul's Drag Race πήρε το πρώτο του βραβείο για Πρόγραμμα Ανταγωνισμού, σε μία κατηγορία όπου πάντα υπήρχαν mainstream επιλογές, όπως το The Voice. Τώρα η Lizzo συνεχίζει με το Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls, reality χορού και γράφει τη δική της ιστορία. «Όταν ήμουν κοριτσάκι, το μόνο που ήθελα να δω στα media ήμουν εγώ. Χοντρές σαν εμένα, μαύρες σαν εμένα, όμορφες σαν εμένα». You go grrrl.

Ο μειωμένος χρόνος των ευχαριστήριων λόγων

Οκ, ξέρουμε ότι ο χρόνος δεν είναι πολύς και καλό είναι οι νικητές να μην θυμούνται τα πρώτα τους βήματα, όταν παραλαμβάνουν το βραβείο. Φέτος όμως ο χρόνος τους μειώθηκε κι άλλο ενώ προστέθηκαν λεζάντες από κάτω για τις πιο περιττές ευχαριστίες, όπως αυτές του ατζέντη.

Ο αμήχανος Jimmy Kimmel

Βρε αγάπη μου γλυκιά, έχει περάσει η εποχή που γελούσαμε με τους κωμικούς ή τους παρουσιαστές που έκαναν τους λιπόθυμους. Έκανε ότι ήπιε πολλές μαργαρίτες επειδή έχασε στην κατηγορία Talk Series και μετά έμεινε ξάπλα όση ώρα μιλούσε η νικήτρια Quinta Brunson. Όχι αστείο και αγενές.

Θα θέλαμε λίγο SNL

Αφού ο Kimmel δεν μάς έκανε να γελάσουμε, και αφού είχαμε παρουσιαστή τον Kenan Thompson και παρόντες τους Bill Hader, Amy Poehler, Jason Sudeikis και Pete Davidson, γιατί να μην κάνεις κανά σκετσάκι για το κοινό;