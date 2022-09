NASA: Η πιο κοντινή λήψη του δορυφόρου Ευρώπη εδώ και 20 χρόνια - Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να τη χαζεύουμε

Αυτή ήταν η τρίτη και καλύτερη φορά που ένα διαστημικό σκάφος επιχείρησε να πλησιάσει την παγωμένη Ευρώπη σε απόσταση μικρότερη των 500 χιλιομέτρων

H NASA πριν λίγες ημέρες χτύπησε αστεροειδή για να τον εκτρέψει από την πορεία του, σημειώνοντας ιστορική πρωτιά για την ανθρωπότητα. Μόλις πριν λίγες ώρες, προχώρησε σε κάτι ακόμη κοσμοϊστορικό αφού το σκάφος της, Juno πέρασε σε απόσταση μόνο 352 χιλιομέτρων από τον δορυφόρο Ευρώπη του Δία!

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία μάς έδωσε την πιο κοντινή λήψη που θα μπορούσε, τραβώντας κι άλλο λεπτομερές υλικό από την επιφάνειά της. Για την ακρίβεια, μας χάρισε τις καλύτερες εικόνες που έχουν τραβηχτεί από διαστημοσυσκευή εδώ και πάνω από 20 χρόνια.

Αυτή ήταν η τρίτη και καλύτερη φορά που ένα διαστημικό σκάφος επιχείρησε να πλησιάσει την παγωμένη Ευρώπη σε απόσταση μικρότερη των 500 χιλιομέτρων και το Juno κινήθηκε με ταχύτητα περίπου 24 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι είχε περίπου δύο ώρες για να συγκεντρώσει δεδομένα και να τραβήξει τις λήψεις από τον δορυφόρο. Η τελευταία φορά ήταν η προσέγγιση του Galileo το 2000.

Enchanting Europa 🤩 #JunoMission captured the first close-up photo of Jupiter's moon in over two decades! JunoCam imaged Europa's ice-covered surface, highlighting the curved, rough terrain. More on the flyby: https://t.co/iQCRjWioUB pic.twitter.com/cr5KpQiZzT

Τα τωρινά στοιχεία είναι πολύ σημαντικά για την προετοιμασία της αμερικανικής αποστολής Europa Clipper που προγραμματίζεται να εκτοξευθεί το 2024 και να φτάσει εκεί το 2030 ενώ θα συγκριθούν με παλαιότερες λήψεις προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει αλλάξει μέχρι σήμερα, η επιφάνεια της Ευρώπης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Juno εκτοξεύθηκε το 2011 και έφτασε στο σύστημα του Δία το 2016, όπου βρίσκεται από τότε. Το σκάφος είχε το 2021 κάνει ένα κοντινό πέρασμα από έναν άλλο μεγάλο δορυφόρο, τον Γανυμήδη.

Europa or frying pan? One of these is Jupiter’s moon Europa, the rest are frying pans. pic.twitter.com/XqQn7uUwjW

Το κρισιμότερο ερώτημα είναι αν η Ευρώπη μπορεί να φιλοξενήσει ζωή κάτω από την παγωμένη επιφάνειά της, εκεί όπου υπολογίζεται ότι υπάρχει ένας τεράστιος και βαθύς ωκεανός.

This is the surface of Jupiter’s moon Europa, as seen – today – by our #JunoMission spacecraft from a distance of about 219 miles (352 kilometers). Click to see the full view! It shows a region near the moon’s equator called Annwn Regio. Learn more: https://t.co/0v96Hbw04U pic.twitter.com/OZhO5B4GW4