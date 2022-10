Πόσο κρατάει τελικά, η ανοσία από Covid;

Υπάρχουν διαφορετικά είδη ανοσίας και το κλειδί σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η αναγνώρισή τους

Αν νόσησες πρόσφατα με Covid, ίσως αναρωτιέσαι πόσο καιρό θα έχεις ανοσία. Το πιο σημαντικό πριν πάρεις την απάντηση, είναι να καταλάβεις πώς ακριβώς λειτουργεί μέσα από τα διαφορετικά είδη της: ανοσία που προκαλείται από τη μόλυνση, ανοσία που προκαλείται από το εμβόλιο και η υβριδική (ένας συνδυασμός και των δύο).

Όπως περιγράφει ο Dr. Jason Gallagher, MD, η ανοσία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Όπως παρατηρείται, τα υψηλά επίπεδα των αντισωμάτων διαρκούν τουλάχιστον τρεις μήνες πριν αρχίσουν να σημειώνουν πτώση. Ωστόσο και τότε είναι αποτελεσματικά, ειδικά για τις παραλλαγές που μοιάζουν με εκείνη που είχε προηγουμένως νοσήσει το άτομο. Επίσης, τα αντισώματα δεν είναι τα μόνα που βοηθούν στην ανοσία μετά τη μόλυνση.

Ο κορωνοϊός συγκεκριμένα εξελίσσεται ώστε να συμπεριφέρεται περισσότερο σαν τα στενά συγγενικά του ξαδέλφια, τα οποία προκαλούν κοινό κρυολόγημα και μολύνουν τους ανθρώπους επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Πριν από την Omicron, οι επαναμολύνσεις ήταν σπάνιες. Μια ομάδα επιστημόνων, με επικεφαλής τον Laith Abu-Raddad στο Weill Cornell Medicine-Qatar, διαπίστωσε ότι μια μόλυνση με τη μετάλλαξη Δέλτα ή κάποιο προηγούμενο στέλεχος του κορωνοϊού ήταν περίπου 90% αποτελεσματική στην προστασία από μία επαναμόλυνση, τόσο σε εμβολιασμένους όσο και σε μη εμβολιασμένους ανθρώπους. «Όμως η Omicron άλλαξε πραγματικά αυτό τον υπολογισμό», δήλωσε ο επιδημιολόγος Δρ. Abu-Raddad.

Antibodies derived from natural COVID infection are more abundant and at least 10x more potent than immunity generated by vaccination alone. That’s not something we should ignore, scientists say. https://t.co/VP6hExG8EY pic.twitter.com/7iOPk8iK6H