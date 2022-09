Covid: Το εμβόλιο όντως επηρεάζει την περίοδο των γυναικών και νέα έρευνα μας δικαιώνει

Τα εμβόλια κατά του Covid μπορούν να προκαλέσουν καθυστέρηση στην περίοδο μιας γυναίκας, σύμφωνα με έρευνα. Στις περισσότερες γυναίκες, οι επιπτώσεις ήταν προσωρινές

Από τότε που ξεκίνησε ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού, πολλές γυναίκες παρατήρησαν αλλαγές στην περίοδο τους, ποστάροντας στα social τις «ανωμαλίες» που παρατηρούσαν.

Νέα έρευνα τώρα δείχνει ότι υπάρχει βάση πίσω από όλα αυτά. Από μελέτη, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 20.000 άτομα από όλο τον κόσμο, διαπιστώθηκε ότι ο εμβολιασμός κατά του ιού μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα και τη ροή του έμμηνου κύκλου. Γυναίκες που έχουν εμβολιαστεί, παρατήρησαν ότι η περιόδος τους μετά το εμβόλιο, καθυστερούσε τουλάχιστον μία μέρα, συγκριτικά με όσες δεν είχαν εμβολιαστεί.

Τα στοιχεία της έρευνας, που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη στο British Medical Journal, στηρίχθηκαν στα δεδομένα της εφαρμογής Natural Cycles από γυναίκες που κατάγονταν κυρίως από τη βόρεια Αμερική, τη Βρετανία και την Ευρώπη. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα δεδομένα από την εφαρμογή για να συγκρίνουν τις περιόδους 14.936 γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα και είχαν εμβολιαστεί με τις περιόδους 4.686 γυναικών που δεν είχαν κάνει το εμβόλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έρευνα συμμετείχαν γυναίκες με σταθερό κύκλο, ηλικίας 18- 45 χρονών.

