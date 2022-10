And Just Like That... Έχουμε τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του 2ου κύκλου

Ο 2ος κύκλος ξεκίνησε γυρίσματα και αυτά είναι τα πρώτα outfits

Η Sarah Jessica Parker έχει την τιμητική της τον τελευταίο μήνα και επιστρέφει μέσα από τα projects που την καθιέρωσαν στις καρδιές μας. Αφού είδαμε το Hocus Pocus 2 και τις αδερφές Sanderson εν δράσει, σειρά έχει ο 2ος κύκλος του "And Just Like That..." που ξέραμε ότι είχε πάρει το πράσινο φως από το HBO.

Πριν από λίγες μέρες, η Parker μάς είχε δώσει μία sneak peek των γυρισμάτων, με ένα outfit και ένα ψεύτικο περιστέρι να κάθεται δίπλα της. Επιβεβαιώθηκε ότι είναι ένα Carrie outfit, όταν αποκαλύφθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

Η Carrie Bradshaw και η φιλενάδα Charlotte York περπατούν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, φορώντας ρούχα που ταιριάζουν στους χαρακτήρες τους. Οι ενδυματολόγοι Molly Rogers και Danny Santiago ετοιμάζονται να τα δώσουν όλα και στον δεύτερο κύκλο, παντρεύοντας το haute couture με το thrift, για να θυμόμαστε γιατί λατρέψαμε το Sex and the City.

Φορά μία ολόσωμη φόρμα με αμέτρητα φερμουάρ, σε ένα αρκετά edgy look, ενώ η Charlotte δίπλα της είναι πιο κλασική και ρομαντική. Σε περίπτωση που αναρωτήθηκες για το περιστέρι, είναι τσάντα από τον σχεδιαστή JW Anderson, κατασκευασμένο από 3D ρητίνη. Η Carrie ωστόσο φορά μία ακόμη τσάντα στον αστράγαλό της, δια χειρός Fendi. Λατρέψαμε τα καλτσάκια με τα Dior heels της; Ε, ναι.

Οι υπόλοιπες φωτογραφίες είναι κυρίως από τις πρόβες των ρούχων, με την Christine Davis να φορά επίσης ένα jumpsuit σε λαδί και λευκά αθλητικά, ενώ ο σύζυγός της Harry (Evan Handler) είναι κλασικός, με ένα navy suit.

Ο πρώτος κύκλος έκλεισε με την Carrie να πηγαίνει στο Παρίσι για να σκορπίσει τις στάχτες του Big αλλά και για να συναντήσει την παλιά φίλη της, Samantha. Η Miranda αποφάσισε να ακολουθήσει τον έρωτά της, Che, στο Los Angeles και γενικώς περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.