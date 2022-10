Τα εμβόλια κατά του καρκίνου μπορεί να δημιουργηθούν πριν το 2030

Η τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο του κορωνοϊού, θα μπορούσε να επαναπροσδιοριστεί έτσι ώστε να προετοιμάζει το ανοσοποιητικό σύστημα για επίθεση σε καρκινικά κύτταρα

Οι δύο ιδρυτές της BioNTech, Uğur Şahin και Özlem Türeci σκορπούν ελπίδα με την πρόσφατη δήλωσή τους πως τα εμβόλια εναντίον του καρκίνου θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα πριν το 2030.

Όπως επισημαίνουν οι δύο ειδικοί, κάποιες πρόσφατες ανακαλύψεις προκαλούν αισιοδοξία για ανάπτυξη εμβολίων κατά του καρκίνου πριν τελειώσει η δεκαετία. Σύμφωνα με την καθηγήτρια Türeci, η τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο του κορωνοϊού, θα μπορούσε να επαναπροσδιοριστεί έτσι ώστε να προετοιμάζει το ανοσοποιητικό σύστημα για επίθεση σε καρκινικά κύτταρα.

Ο καθηγητής Sahin είναι εκείνος που απάντησε σε ερώτηση του κοινού, ότι τα εν λόγω εμβόλια θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα «πριν από το 2030». Να υπενθυμίσουμε ότι η BioNTech εργαζόταν σε εμβόλια mRNA για τον καρκίνο και πριν από την πανδημία.

Vaccines targeting cancer could be available before the end of the decade, according to scientists at #BionTech, the German firm that partnered with #Pfizer to manufacture a revolutionary mRNA Covid vaccine.#Cancer #Vaccinehttps://t.co/ms9n7VZnRr