Ο Tom Felton γράφει για τις εξαρτήσεις του, την απόδραση από την κλινική αποτοξίνωσης και τη σημασία της ψυχικής υγείας

Ο "Draco Malfoy" μιλά για την περίοδο των εθισμών που έφερε η διασημότητα

Ο Tom Felton θα είναι για πάντα ο Draco Malfoy για τη γενιά μας. Ο 35χρονος ηθοποιός έγραψε ιστορία με τα ξανθά μαλλιά και το υπεροπτικό ύφος του μαθητή που έκανε bullying στον Harry Potter και που στο τέλος απεδείχθη ότι ήταν, σχετικά, καλό παιδί.

Τώρα ο Felton αποκαλύπτει τον αγώνα που έδωσε, και συνεχίζει να δίνει, με τις εξαρτήσεις του από το ποτό και τις ουσίες, μέσα από την αυτοβιογραφία του. Στο "Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard", μιλά για το πώς πέρασε τη δεκαετία των 20 πίνοντας πάρα πολύ σε μπαρ του Los Angeles. «Έπινα για να δραπετεύσω και αυτή η συνήθεια μεταφέρθηκε από την μπάρα, στα γυρίσματα», γράφει ο Felton.

Εξομολογείται ότι έφτασε σε σημείο να μην μπορεί να σκεφτεί τίποτα άλλο πέρα από το ποτό και πήγαινε στο σετ απροετοίμαστος και καθόλου επαγγελματίας. «Όμως το αλκοόλ δεν ήταν το πρόβλημα. Ήταν το σύμπτωμα». Αυτό που τον βοήθησε ήταν το intervention από φίλους, συνεργάτες, δικηγόρους και την πρώην κοπέλα του, Jade Olivia. Μαζεύτηκαν όλοι για να του πουν ότι χρειάζεται βοήθεια, με τον καθένα να διαβάζει ένα γράμμα για το πώς νιώθει για τον εθισμό του Felton.

«Το γράμμα που με επηρέασε περισσότερο ήταν από τον άνθρωπο που με γνώριζε λιγότερο. Τον δικηγόρο μου. Έγραψε ότι έχει παρευρεθεί σε ανάλογο intervention 17 φορές, και οι 11 εξ αυτών δεν ζουν πια. Tom, φαίνεσαι καλό παιδί. Μην γίνεις ο 12ος». Τότε αποφάσισε να μπει σε κλινική αποτοξίνωσης, αλλά δραπέτευσε μετά από 24 ώρες, γιατί ήταν νηφάλιος και είχε να νιώσει καιρό τόσο ξεκάθαρο θυμό. Ούρλιαζε μέχρι να του τελειώσει η ανάσα και μπήκε σε άλλη κλινική, από όπου τον έδιωξαν επειδή βρέθηκε στο δωμάτιο μίας γυναίκας. Η τρίτη κλινική ήταν αυτή που τον βοήθησε.

Ο ηθοποιός ήθελε να μιλήσει για τη σημασία της ψυχικής υγείας και ότι πρέπει να τη φροντίζουμε με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε και για τη σωματική. «Δεν είναι ντροπή, ούτε αδυναμία. Και δεν είμαστε μόνοι μας. Γράφω αυτές τις σελίδες για να βοηθήσω όποιον βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Ακόμα και σήμερα δεν ξέρω πώς θα ξυπνήσω, αλλά δεν φοβάμαι να πω ότι δεν είμαι εντάξει. Πρέπει να κανονικοποιήσουμε το ότι χρειαζόμαστε τη βοήθεια ειδικού, για να μιλήσουμε σε κάποιον που μπορεί να μάς βοηθήσει».

Πρόσφατα, μοιράστηκε ένα περιστατικό με τον Alan Rickman, από τα γυρίσματα του Harry Potter, όταν πάτησε κατά λάθος τον μανδύα του ηθοποιού, και εκείνος τον έβρισε. Όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι και αυτό κομμάτι του βιβλίου του και είμαστε πολύ έτοιμοι να το διαβάσουμε.