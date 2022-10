Ζιμπάμπουε: H πρώτη αφρικανική χώρα που ενέκρινε προληπτικό φάρμακο του HIV

Μετά την Αυστραλία και τις ΗΠΑ

Η Ζιμπάμπουε, μετά την Αυστραλία και τις ΗΠΑ, έγινε η πρώτη αφρικανική χώρα και η τρίτη στον κόσμο που ενέκρινε ένα φάρμακο πρόληψης του HIV, το οποίο συστήθηκε πρόσφατα από τον ΠΟΥ.

Πέρυσι, η χώρα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας της εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ξεκίνησε ένα σημαντικές προσπάθειες με σκοπό να σταματήσει το AIDS ως το 2030 και ήδη έχει φτάσει τον στόχο της που είναι γνωστός ως 90-90-90. Δηλαδή, το 90% όσων νοσούν με HIV γνωρίζουν για την εξέλιξη της νόσου τους, το 90% λαμβάνει αντιρετροϊκή θεραπεία και το 90% έχει τον ιό σε καταστολή.

Zimbabwe has become the first county in Africa to approve a long-acting injectable drug that prevents HIV transmission.



The drug has received regulatory approval in two other countries: the US and Australia.



More on the drug: https://t.co/jV0xlyHaiE pic.twitter.com/Rc93c4tdJJ