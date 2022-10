Bigger Than The Whole Sky: Η Taylor Swift (μάλλον) μιλά για αποβολή στο νέο της τραγούδι

Το "Bigger Than The Whole Sky" άγγιξε πολλές γυναίκες, και όχι άδικα

Η Taylor Swift έκανε πάλι το θαύμα της και μάς έδωσε ένα άλμπουμ γεμάτο κομμάτια που μιλούν στην ψυχή μας. Το Midnights είναι και πάλι βασισμένο στις δικές της εμπειρίες, όπως και τα προηγούμενα δηλαδή και το πρώτο της βίντεο, Anti-Hero, ξεπέρασε τα 26 εκατ. views μέσα σε 2 μόλις μέρες.

Το άλμπουμ βγήκε 12 τα μεσάνυχτα στην Αμερική, ενώ 3 ώρες μετά κυκλοφόρησαν 7 ακόμα κομμάτια, δημιουργώντας ένα deluxe άλμπουμ 20 τραγουδιών. Και όλοι είχαν με κάτι να ταυτιστούν. Αυτό όμως που ίσως άγγιξε περισσότερο μία μερίδα του κοινού είναι το "Bigger Than The Whole Sky", που το κοινό εικάζει ότι περιγράφει την αποβολή.

Αν και η Taylor Swift δεν έχει μιλήσει ακόμα για τα τραγούδια της, ώστε να ξέρουμε αν πρόκειται για χωρισμό, θάνατο ή κάτι άλλο, οι γυναίκες που έχουν βιώσει την αποβολή, ένιωσαν να ταυτίζονται απόλυτα με τους στίχους.

«Αντίο, αντίο αντίο/Ήσουν μεγαλύτερο από τον ουρανό/Ήσουν περισσότερα από ένα μικρό χρονικό διάστημα/Δεν θα σε γνωρίσω ποτέ/Πώς θα ήσουν/ Τι θα έπρεπε να ήσουν/».

Η συγγραφέας Rebecca Reid είχε μία εγκυμοσύνη που δεν πήγε καλά το 2019 και έκλαψε πολύ όταν άκουσε το τραγούδι. «Το έβαλα, το σταμάτησα και είπα δυνατά ότι αυτό μιλά για την αποβολή. Οι στίχοι μιλούν για κάποιον που ποτέ δεν θα γνωρίσεις, για τη σύντομη διάρκεια και για τον τεράστιο αντίκτυπο». Πράγματι, πολλοί χρήστες στο Twitter ένιωσαν την ίδια ακριβώς ταύτιση και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί.

«Είναι υπέροχο το πώς αιχμαλωτίζει αυτόν τον μοναδικό τύπο πένθους. Ακόμα και τις απορίες για το αν θα μπορούσε μία γυναίκα να κάνει κάτι διαφορετικά. Απορίες με τις οποίες συνεχίζει να ζει και το βιώνει μαζί με τον σύντροφό της». Μπορεί να αφορά ένα προσωπικό βίωμα της Swift, μπορεί και να μιλά για την αποβολή της πολύ καλής της φίλης Claire Winter Kislinger.

Στο τέλος της ημέρας, δεν έχει καμία σημασία αν ήταν αυτή η πρόθεση του τραγουδιού. Βοηθά τους ανθρώπους να ταυτιστούν και να νιώσουν λιγότερο μόνοι. Να μην νιώθουν ντροπή και να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου. «Η αποβολή περιέχει τεράστια μοναξιά. Αυτό το τραγούδι είναι σαν ένα χέρι που σε κρατά και σου λέει ότι έχει νιώσει τα ίδια. Έχω πει ξανά ότι η Taylor έχει τραγουδήσει κάθε σου βίωμα. Όταν απέβαλα το 2019, δεν είχε βγάλει το κομμάτι. Τώρα ταυτίζομαι. Υπάρχει μία έκφραση που λέει ότι οι άνθρωποι που έχουν αποβάλει είναι στο χειρότερο club, αλλά με τα καλύτερα μέλη. Και τώρα έχει τον δικό του ύμνο», τονίζει η Reid και έτσι απλά, η Swift, βοήθησε τους ανθρώπους να μιλήσουν ανοιχτά για πολύ δύσκολες εμπειρίες.