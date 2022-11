Πέθανε ο τραγουδιστής Aaron Carter, στα 34 του χρόνια

Βρέθηκε πνιγμένος στην μπανιέρα του

Άλλος ένας πρόωρος θάνατος που έφερε θλίψη. Αυτή τη φορά, ο Aaron Carter, ο μικρός αδερφός του Nick από τους Backstreet Boys που είχε κάνει τη δική του μουσική καριέρα, βρέθηκε πνιγμένος στην μπανιέρα στο σπίτι του στην Καλιφόρνια. Η αστυνομία έφτασε εκεί το πρωί του Σαββάτου μετά από κλήση, αλλά τα αίτια δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα. «Τώρα είναι μία πολύ άσχημη στιγμή, γιατί προσπαθούμε να βρούμε τι συνέβη και φτάσαμε ως εκεί», δήλωσαν οι εκπρόσωποί του, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τον θάνατό του. «Είμαστε ταραγμένοι όπως όλοι και ελπίζουμε ότι οι θαυμαστές του στέλνουν τις προσευχές τους στην οικογένειά του».

Ο Aaron Carter ξεκίνησε την καριέρα του πολύ μικρός, όταν ήταν 9 χρονών, ανοίγοντας τις συναυλίες των Backstreet Boys, ενώ από το τέλος του ΄90 και μετά πούλησε εκατομμύρια δίσκους από τα 4 album που κυκλοφόρησε. Singles που έγιναν γνωστά, συνεργασίες με την Britney Spears (με την αδερφή της οποίας είχε σκέση για κάποια χρόνια), στη μεγάλη περιοδέια του Oops!... I Did it Again. Μεγαλώνοντας, έκανε στροφή προς τη rap αλλά συμμετείχε σε αρκετά musicals του Broadway και στο Dancing With The Stars της Αμερικής.

Αντιμετώπισε όμως και αρκετές δυσκολίες, μπαινοβγαίνοντας σε κλινικές απεξάρτησης ενώ το 2013, κήρυξε πτώχευση, έχοντας χρέος εκατομμυρίων σε φόρους. Είχε συλληφθεί επίσης για κατοχή ναρκωτικών και επικίνδυνη οδήγηση. Στις αρχές της χρονιάς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Daily Mail, δήλωσε ότι δεν ήθελε πια ο κόσμος να τον βλέπει ως «ναυάγιο».

Το 2021, απέκτησε έναν γιο, τον Prince και είχε ξαναμπεί σε κλινική αποτοξίνωσης προκειμένου να μπορέσει να διεκδικήσει την κηδεμονία του. Μετά την είδηση του θανάτου του, πολλοί επώνυμοι φίλοι του ανήρτησαν στο Twitter τα συλλυπητήριά τους και πόσο πόνεσαν από τον πρόωρο χαμό του.