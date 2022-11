Οι γυναίκες στο Ιράν βγάζουν τα τουρμπάνια από τα κεφάλια των κληρικών στον δρόμο, σε μια νέα μορφή διαμαρτυρίας

Πετούν το τουρμπάνι στον δρόμο και τρέπονται σε φυγή, «ταπεινώνοντας» ένα ήδη ντροπιαστικό καθεστώς

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν έχουν αποκτήσει πιο δύνατη μορφή. Ιρανές, που ζητούν δικαιοσύνη για όσα συμβαίνουν καθημερινά στη χώρα τους και τους στερούν την ελευθερία, πετούν τα τουρμπάνια από κληρικούς, συνεχίζοντας τον αγώνα τους για την κατοχύρωση των βασικών τους δικαιωμάτων.

Τη στιγμή που η κατάσταση σε σχολεία και πανεπιστήμια παραμένει απελπιστική και οι δυνάμεις ασφαλείας σκοτώνουν διαδηλωτές και πυροβολούν όπου βρουν, στην Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Ιράν, γυναίκες πλησιάζουν από πίσω άνδρες κληρικούς που φορούν το χαρακτηριστικό τουρμπάνι και με μια κίνηση τους το βγάζουν και τρέπονται σε φυγή.

These days I’ve been receiving many videos from inside Iran where schoolgirls & boys knock turbans off clerics as part of anti regime protests. Removing the turbans of clerics has turned into an act of protest after regime killed hundreds of innocent protesters. #MahsaAmini pic.twitter.com/Qbco0AeClh

Πολλά video κάνουν τον γύρο των social media, αναδεικνύοντας τη νέα, ηχηρή μορφή διαμαρτυρίας που στοχεύει να μεταφέρει ένα δυνατό μήνυμα απέναντι στο καταπιεστικό, θεοκρατικό καθεστώς των Αγιατολάχ. Η επανάστασή τους, που είναι μορφή υψηλής αντίστασης, γράφει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της χώρας που έχει μάθει να ζει τυρρανικά.

Την Πέμπτη στις 3 Νοεμβρίου, ο Biden είπε ότι οι ΗΠΑ θα «ελευθερώσουν το Ιράν» σύντομα. Ο Ιρανός πρόεδρος Ebrahim Raisi, απαντώντας στην πρόσφατη δέσμευση του Αμερικανού ομολόγου του Joe Biden να «απελευθερώσει το Ιράν», είπε ότι η χώρα του απέκτησε την ελευθερία της πριν από 43 χρόνια χάρη στην Ισλαμική Επανάσταση, με αφορμή την 43η επέτειο από την κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη.

AlinejadMasih: One of the girl says; in Iran mullahs behead and execute us if we say NO to forced hijab or forced Islam, we just knock their turbans to show our anger.



Removing the turbans of clerics has turned into a daily routine for Iranian teenagers… pic.twitter.com/i15caqmH5w