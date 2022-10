Ιράν: 15χρονα κορίτσια βγαίνουν στους δρόμους και δείχνουν τι σημαίνει να αψηφάς τον θάνατο για την ελευθερία

H μέση ηλικία των διαμαρτυρομένων είναι τα 15. Κι αυτό λέει πολλά για το θάρρος, τη δύναμη, τη δίψα για ελευθερία. Οι περισσότεροι που διαμαρτύρονται, είναι από νεότερες γενιές, που γεννήθηκαν μετά την επανάσταση του 1979 που έκανε το Ιράν ισλαμική δημοκρατία. Κι αυτό σημαίνει ότι μεγάλωσαν με κυρώσεις και κάτω από ένα αυστηρό θρησκευτικό καθεστώς χωρίς καμία ελευθερία

Διαδηλώσεις, θάνατοι και χάος μετά τη δολοφονία της 22χρονης Μahsa Amini από την αστυνομία Ηθών στο Ιράν, έχουν πάρει τη μορφή εμφυλίου ενώ οι μαζικές κινητοποιήσεις δεν θυμίζουν σε τίποτα τις αναταραχές των προηγούμενων ετών. Αυτήν τη φορά, οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων γιατί αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα δικαιώματά τους. Και μια ολόκληρη γενιά που μαθαίνει να ζει χωρίς καμία ελευθερία.

Εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες, οι βασικές διαδηλώτριες που βρίσκουν τη δύναμη και το θάρρος να βρεθούν στην πρώτη γραμμή, είναι μαθήτριες στην εφηβεία και νεαρές γυναίκες. H Mahsa βρήκε τραγικό τέλος σε αστυνομικό τμήμα, όταν τη συνέλαβαν επειδή φορούσε χαλαρά το hijab στα μαλλιά της. Η αστυνομία υποστήριξε ότι έπαθε καρδιακή ανακοπή, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ξεκάθαρα χτυπήματα στο κεφάλι που οδήγησαν στον θάνατό της. Αυτή είναι η πηγή των διαδηλώσεων αυτή τη φορά και είναι ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση εισβάλλει όποτε θελήσει, στην ιδιωτική ζωή των γυναικών πολιτών.

Iran's Generation Z is leading an unprecedented social movement in the Middle East these days and the outside world barely seems to know about it.#MahsaAmini#مهسا_امینی pic.twitter.com/tNGiT551vG — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 3, 2022

Όσα εκτυλίσσονται σε έναν τόπο όπου τα βασικά συνθήματα είναι «γυναίκα, ζωή, ελευθερία», διεκδικούν την αυτονομία κάθε γυναίκας ως προς τις κινήσεις και τις επιλογές της ανεξάρτητα από την ηλικία της. Έτσι, γυναίκες κάθε ηλικίας βγαίνουν στους δρόμους, πλησιάζουν τη φωτιά, χορεύοντας σε video που κάνουν τον γύρο του κόσμου και καταγράφουν την αστυνομική βία μέχρι η αλήθεια να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο.

I’ve never seen anything like this in the Islamic Republic of Iran… schoolgirls without mandatory hejab,chanting "We don't want the Islamic Republic" & "Khamenei is a murderer, his reign is nullified.” And it’s happening in several places. #IranProtests #iran #MahsaAmini pic.twitter.com/Jwx1wJP0r0 — Roxana Saberi (@roxanasaberi) October 3, 2022

Οι διαμαρτυρίες έχουν κοστίσει τη ζωή πολλών ανθρώπων ενώ πάνω από 1000 άτομα έχουν συλληφθεί. Η Διεθνής Αμνησία με έδρα το Λονδίνο έχει καταγράψει τουλάχιστον 52 θύματα και οι προβλέψεις είναι πιο δυσοίωνες, ξεπερνώντας ακόμη και τις παροντικές εικόνες.

Με τη σχολική χρονιά να έχει ξεκινήσει, η προσοχή στρέφεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια, όπου μικρά κορίτσια, έφηβες και γυναίκες σε μεγαλύτερη ηλικία ξεσπούν, κινητοποιούνται και γίνονται ηγέτες ενός πλήθους που υψώνει φωνή και ανάστημα για τα βασικά δικαιώματα. Βίντεο δείχνουν κορίτσια σε όλη τη χώρα να βγάζουν το χιτζάμπ, επαναλαμβάνουν συνθήματα, καίνε τις μαντήλες τους και με το μεσαίο τους δάχτυλο εκφράζουν τη διαμαρτυρία όλων των καταπιεσμένων γυναικών.

The first reaction from Iran's supreme leader about protests over the death of #MahsaAmini was loaded with warnings of escalation, yet the protests themselves spread to secondary schools today with some schoolgirls making a point about how they felt towards the supreme leader. pic.twitter.com/ya2MPr15b4

— Siavash Ardalan (@BBCArdalan) October 4, 2022

Φοιτητές του πανεπιστημίου Mashhad των Ιατρικών Επιστημών ανέφεραν πως «κάθε φοιτητής προτιμάει να πεθάνει παρά να ταπεινωθεί» και αυτή η λογική επιβεβαιώνεται πίσω από κάθε εικόνα που φτάνει στην οθόνη μας. Φοιτητές του πανεπιστημίου Shahid Beheshti στην Τεχεράνη από την άλλη, το ορίζουν λίγο διαφορετικά: «Μη το λέτε διαμαρτυρία, είναι επανάσταση».

H μέση ηλικία των διαμαρτυρομένων είναι τα 15. Κι αυτό λέει πολλά για το θάρρος, τη δύναμη, τη δίψα για ελευθερία. Όπως λέει ο διοικητής του Revolutionary Guard, Ali Fadavi: «Οι περισσότεροι που διαμαρτύρονται, είναι από νεότερες γενιές, που γεννήθηκαν μετά την επανάσταση του 1979 που έκανε το Ιράν ισλαμική δημοκρατία». Αυτοί οι Ιρανοί έχουν μεγαλώσει με κυρώσεις και κάτω από ένα αυστηρό θρησκευτικό σύστημα καταπίεσης.

Όλος αυτός ο θυμός έχει μεγαλώσει μετά την πρόσφατη εξαφάνιση και τελικά τον θάνατο της 17χρονης Nika Shakarami, που ζούσε στην Τεχεράνη με τη μητέρα της. Η Nika βγήκε στους δρόμους χωρίς το χιτζάμπ της στις 20 Σεπτεμβρίου, όπου και βασανίστηκε. Δέκα ημέρες μετά, η οικογένειά της κλήθηκε να αναγνωρίσει το πτώμα της στο νεκτροτομείο μιας φυλακής.

She was full of life

Her name is Nika Shakarami. She was only 17.

Nika joined #IranProtests on Sept 20. Ten days later her family was asked to go to Kahrizak prison to get her body. The authorities didn’t allow the family to have a funeral for her while arresting her aunt & uncle pic.twitter.com/oYcqVzcztZ — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) October 4, 2022

Στο τελευταίο της μήνυμα, η Nika έγραψε σε μια φίλη της ότι οι αστυνομικές Αρχές την κυνηγούσαν, σύμφωνα με όσα ανέφερε επίσημα η θεία της, Atash Shakarami στο περσικό BBC. H Shakarami είπε επίσης ότι οι Αρχές δεν άφησαν την οικογένεια της Nika να δει το σώμα της, αλλά μόνο το πρόσωπό της στα γρήγορα. Αφού η θεία του θύματος επέστρεψε σπίτι της, η Αστυνομία Ηθών έκανε έφοδο και τη συνέλαβε. Σύμφωνα με το περσικό BBC, την απείλησε για τη ζωή της αν κάποιος από την οικογένεια έπαιρνε μέρος στη διαμαρτυρία...

Η οικογένεια της Nika τελικά μετέφερε το πτώμα της στην πατρίδα του πατέρα της την Κυριακή. Θα ήταν τα 17α γενέθλιά της. Δεν της έκαναν κηδεία μετά τις απειλές των Αρχών αλλά το BBC αποκάλυψε ότι η αστυνομία «έκλεψε» το σώμα της άτυχης κοπέλας από το Khorramabad και το έθαψε στο χωριό Veysian... μακριά από κάθε φωνή διαμαρτυρίας.

«Για την ελευθερία του χορού στους δρόμους

Γιατί να μην φοβάστε να φιλήσετε ο ένας τον άλλον

Για την αδερφή μου, την αδερφή σου, τις αδερφές μας

Για την αλλαγή των μυαλών που έχουν υποστεί πλύση εγκεφάλου

Για την ντροπή να μην έχω λεφτά

Για την ευχή για μια φυσιολογική ζωή

Για το καημένο παιδί που ρώτησε τι σημαίνει να «ονειρεύεσαι»;

Για αυτή την αναγκαστική οικονομία

Για αυτόν τον μολυσμένο αέρα

Για την οδό Valiasr και τα νεκρά δέντρα της

Για το περσικό τσίτα και την πιθανή εξαφάνισή του

Για αθώα σκυλιά στους δρόμους

Για τα δάκρυά μας που δεν σταματάνε

Για τον μπαμπά που δεν θα ξαναδεί την κόρη του

Για χαμογελαστά πρόσωπα όχι ανώνυμα avatar

Για τους μαθητές και το μέλλον τους»