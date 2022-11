Μετά τον Winnie the Pooh, o Bambi το ελαφάκι γίνεται θρίλερ με αίμα και εκδίκηση

Ετοιμαζόμαστε για άλλη μία παιδική ταινία Disney που θα γίνει θρίλερ (και ίσως καταστρέψει τις παιδικές μας αναμνήσεις)

Θυμάστε που πριν λίγους μήνες βλέπαμε το trailer της horror εκδοχής του "Winnie the Pooh". Τότε οι fans της Disney στενοχωρήθηκαν με αυτά τα νέα και αναρωτήθηκαν γιατί να υπάρξει κάποιος που θέλει να σκοτώσει την παιδική τους ηλικία.

Η αλήθεια όμως είναι ότι ο σκηνοθέτης Rhys Frake- Waterfield δεν βασίστηκε καθόλου στις ταινίες της Disney, αλλά στα βιβλία που ήταν πολύ πιο σκοτεινά. Αφού λοιπόν είχε το υλικό και μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει με αυτό, επέλεξε τη βία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το "Winnie the Pooh: Blood and Honey", είναι μία ταινία εκδίκησης που βλέπει τα ανθρωπόμορφα ζώα να παίρνουν εκδίκηση, όταν ο Christopher Robin μεγαλώνει και τα εγκαταλείπει.

«Εξοργίζονται όταν τον βλέπουν, και όλο το μίσος που μεγαλώνει με τα χρόνια, διοχετεύεται σε μία σφαγή». Και επειδή ένας Winnie και ένας Piglet δεν αρκούν, είπε να πιάσει την πιο αθώα Disney μορφή που ξέρουμε. Το Bambi το ελαφάκι. Επίσης, βασισμένη στο μυθιστόρημα του 1923, "Bambi, A Life in the Woods" από τον Felix Salten, το "Bambi: The Reckoning" δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που έχεις στο μυαλό σου.

«Η ταινία θα είναι απίστευτα σκοτεινή και θα ξαναλέει την ιστορία του 1928 που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε. Η έμπνευση έρχεται από το σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε για το "The Ritual" του Netflix, με τον Bambi να είναι μία μοχθηρή δολοφονική μηχανή που σε περιμένει στο δάσος. Προετοιμαστείτε για έναν λυσσασμένο Bambi».

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για την πλοκή ή το πότε θα κυκλοφορήσει, αλλά είμαστε έτοιμοι να τραυματιστούμε ξανά ψυχικά, αυτή τη φορά από φόβο και όχι από συγκίνηση.