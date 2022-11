8+1 έξυπνοι τρόποι για μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων στο τέλος του μήνα

8 πρακτικές συμβουλές που έρχονται να προστεθούν στον νο 1 κανόνα της εξοικονόμησης

Όσο τα πάντα γύρω μας ακριβαίνουν και το «καλάθι του νοικοκυριού» δέχεται αναπροσαρμογές, πρέπει αναγκαστικά να βρούμε κι άλλους τρόπους για να επιβιώσει η τσέπη και το πορτοφόλι μας. Ο καλύτερος τρόπος για να βάλεις σε τάξη τα οικονομικά σου είναι ο χρυσός κανόνας "50-30-20", σύμφωνα με τους οικονομολόγους.

Υπόσχεται να σε βοηθήσει να διαχειριστείς διαφορετικά το budget σου, αποταμιεύοντας (περισσότερα) χρήματα. Με βάση τον κανόνα, το 50% του εισοδήματός σου θα πρέπει να διατίθεται στα βασικά έξοδα, όπως στέγαση, διατροφή, αποπλήρωση λογαριασμών. Το 30% σε ανάγκες που αφορούν τον τρόπο ζωής σου, όπως ρούχα, ψυχαγωγία ενώ το 20% (και είναι το πιο βασικό), θα πρέπει να μένει στην άκρη. Ουσιαστικά, ο κανόνας έρχεται να ανατρέψει τις μέχρι τώρα θεωρίες σου ως προς τη διαχείριση των χρημάτων σου αλλά ίσως στην περίπτωσή σου, να μη λειτουργεί 100%.

Γι' αυτό σου προτείνουμε μερικές ακόμη έξυπνες λύσεις πέρα από τον κανόνα, για να τα βγάλεις πέρα με τη διαχείριση του μισθού σου.

1. Μπορεί να είναι μια συνήθεια που δεν κόβεται εύκολα αλλά τώρα είναι η στιγμή να προσπαθήσεις να μην παίρνεις καφέ απ' έξω. Οι περισσότεροι λέμε πως δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας χωρίς κάποιες δόσεις καφεΐνης στον οργανισμό μας, και είτε πρόκειται για μύθο είτε για πραγματικότητα, μπορούμε να μην μας τον στερήσουμε αφού μπορούμε να τον φτιάχνουμε μόνοι μας.

2. Ξεκίνα να παίρνεις στη δουλειά, φαγητό από το σπίτι. Βέβαια, ο φούρνος καταναλώνει πολλή ενέργεια αλλά μπορείς να ετοιμάζεις πρόχειρα γεύματα που θα είναι πολύ πιο υγιεινά και ανέξοδα σε σχέση με το delivery.

3. Μην ξεχνάς να σβήνεις τα φώτα και τη θέρμανση. Αυτές οι σπατάλες μπορεί να σου στοιχίσουν στο τέλος του μήνα, αρκετά χρήματα. Είναι σημαντικό μάλιστα, να αποκτήσεις τη συνήθεια να σβήνεις τα φώτα κάθε φορά που πας από το ένα δωμάτιο στο άλλο.

Temperatures are going down, and it’s time to check your radiators ❄️ Bleeding your radiators can improve efficiency and save money on your #energy bills. pic.twitter.com/4IN2lz8Ynl