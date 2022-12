Oppenheimer: Το θρίλερ της δημιουργίας της ατομικής βόμβας έχει trailer

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις 21 Ιουλίου 2023

Η ταινία "Oppenheimer" έχει το πρώτο μεγάλο της trailer, για τη ζωή και την αμφιβόλου ηθική του φυσικού J.Robert Oppenheimer, που εφηύρε την ατομική βόμβα. Ήταν ένας από τους πρώτους που συνέβαλαν στο Manhattan Project, μία κυβερνητική έρευνα πάνω στη δημιουργία πυρηνικών όπλων που πραγματοποιήθηκε από το 1942 έως το 1946, ενώ ήταν και επικεφαλής του Los Alamos Labortory, εκεί που κατασκευάστηκαν οι βόμβες.

Ο καθηλωτικός Cillian Murphy πρωταγωνιστεί και αυτή είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει τον βασικό ρόλο σε ταινία του Christopher Nolan. Έχει συμμετάσχει ωστόσο στο "Inception", το "Batman Begins", το "The Dark Knight" και το "Dunkirk".

«Θα είμαι εκεί πάντα για τον Chris, ανεξαρτήτως μεγέθους του ρόλους. Ο Chris θα με παίρνει τηλέφωνο κι εγώ θα εμφανίζομαι». Εξίσου εντυπωσιακό είναι και το υπόλοιπο cast με τους Florence Pugh, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Gary Oldman, Rami Malek και πολλούς ακόμη.

Η ταινία που θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Ιουλίου, βασίζεται στο βιογραφικό μυθιστόρημα "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" των Kai Bird και Martin J. Sherwin, που κέρδισε βραβείο Pulitzer το 2006.