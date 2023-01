Η ταινία μικρού μήκους που κάνει χαμό γιατί θυμίζει τον Μικρό Πρίγκιπα έχει κάνει χαμό στο ίντερνετ, και δικαίως

Δεν συμπάθησα ποτέ ιδιαίτερα τον Μικρό Πρίγκιπα, ίσως επειδή τότε ήταν μία εποχή που μετατράπηκε σε τεράστιο brand, με θεατρικές παραστάσεις, το βιβλίο, logos και αναφορές-τσιτάτα από αυτά που έλεγε να κυκλοφορούν κυριολεκτικά παντού. Μετά τον Antoine de Saint-Exupery, τη σκυτάλη πήρε ο Charlie Mackesy με το βιβλίο "The Boy, The Mole, The Fox And The Horse", που είναι ίσως λίγο πιο ρεαλιστικό και κάτι που μεταφράζεις πολύ διαφορετικά, όταν πια είσαι ενήλικας.

Εκδόθηκε το 2019 και εξερευνά τη φιλία μεταξύ 4 χαρακτήρων, ενώ ξεκινούν ένα ταξίδι για να βρουν σπίτι. Ένα αγόρι συναντά μερικά ζώα και στις μεταξύ τους συζητήσεις ακούγονται πράγματα που αφορούν τη σχέση με τον εαυτό μας, μηνύματα ελπίδας αλλά και δύσκολες στιγμές. Ο Mackesy δεν σκόπευε να γράψει βιβλίο, αλλά λάτρευε τα σχέδια και θα τα μοιραζόταν με φίλους στο Ίντερνετ. Τελικά έγινε βιβλίο, και 3 χρόνια αργότερα, ταινία μικρού μήκους.

«Πριν καν ολοκληρώσω το βιβλίο, σχεδόν έβλεπα τους ήρωες να κινούνται όταν ξάπλωνα. Πάντα θα είμαι χαρούμενος για αυτό, αλλά η ταινία μου επέτρεψε να αναπτύξω τους χαρακτήρες και να τους πάω ένα βήμα παραπέρα. Σε ένα ταξίδι που δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει».

Η ταινία των 35 λεπτών προβλήθηκε στο πρόγραμμα του BBC, την παραμονή των Χριστουγέννων, με 4 εκατομμύρια θεατές να παρακολουθούν μία ιστορία για τη φιλία, την ευγένεια, το θάρρος και την ελπίδα. Οι φωνές που ακούμε είναι γνώριμες, με τους Idris Elba, Gabriel Byrne, Tom Hollander και το αγόρι Jude Coward Nicoll. Και μπορείς να δεις αρκετά αποσπάσματα, που έχουν ήδη κατακλύσει το Ίντερνετ, (ή να το δεις από την Apple TV) γιατί είναι φράσεις που όλοι χρειαζόμαστε να ακούμε πού και πού.

«Κάποιες φορές, το μυαλό σου παίζει παιχνίδια και σου λέει ότι δεν αξίζεις. Αλλά ανακάλυψα το εξής: Ότι σε αγαπούν, είσαι σημαντικός και φέρνεις στον κόσμο κάτι που κανείς άλλος δεν μπορεί. Κρατήσου λοιπόν».