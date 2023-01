Adam Levine και Behati Prinsloo απέκτησαν το 3ο τους παιδί (ναι, εκείνο με το σκάνδαλο για το όνομά του)

Το σκάνδαλο με τον frontman από τους Maroon 5, ωστόσο, φαίνεται πως αποτελεί παρελθόν

Το μοντέλο της Victoria’s Secret, Behati Prinsloo και ο frontman των Μaroon 5 καλωσόρισαν στον κόσμο το τρίτο τους παιδί. Το διάσημο ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2014, ενώ έχουν αποκτήσει ήδη δύο κόρες, την 5 ετών Dusty Rose και την 4 ετών Gio Grace.

Η εγκυμοσύνη της Behati έγινε γνωστή τον Σεπτέμβριο του 2022, τον ίδιο μήνα που έγινε γνωστό και το σκάνδαλο του τραγουδιστή. Ο Adam Levine προσέγγιζε influencers και μοντέλα στο Instagram και φλέρταρε έντονα μέσω μηνυμάτων, με ατάκες που ακόμα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε.

Η Sumner Stroh ήταν το πρώτο μοντέλο, που είχε αποκαλύψει τις συνομιλίες με τον γνωστό τραγουδιστή και εκείνον να την ρωτάει αν μπορεί να δώσει το όνομά της στο παιδί που περιμένει, αν είναι κορίτσι. Όλα αυτά ο Adam Levine τα επιβεβαίωσε, ενώ σημείωσε πως η επαφή του με άλλες κοπέλες περιοριζόταν μόνο σε μηνύματα και όχι σε σωματική / σεξουαλική επαφή.

Σε ένα μακροσκελές μήνυμα, ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ακόμη πως ξεπέρασε όρια, ενώ τόνισε πως η σύζυγος του Behati και τα παιδιά τους, είναι η μοναδική προτεραιότητα που τον ενδιαφέρει. «Το να είμαι τόσο αφελής και αρκετά ανόητος ώστε να ρισκάρω το μόνο πράγμα που πραγματικά έχει σημασία για μένα ήταν το μεγαλύτερο λάθος που μπορούσα να κάνω ποτέ», συνέχισε. «Δεν θα το ξανακάνω ποτέ», είχε συμπληρώσει ο Levine.



Και άλλες κοπέλες έφεραν στο φως τις συνομιλίες τους με τον Adam, ωστόσο αν μεταφράσουμε τις μετέπειτα κινήσεις του ζευγαριού, μάλλον η όλη ιστορία τους έφερε πιο κοντά, αφού παρέμειναν μαζί, με τον φωτογραφικό φακό να τους έχει φωτογραφήσει χαμογελαστούς και σε καλή διάθεση.