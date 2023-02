Sally Field: Ο λόγος που απέρριπτε για χρόνια ταινίες με γυναίκες, όπως το "The First Wives Club"

Η 76χρονη ηθοποιός ήξερε πάντα ποιοι ρόλοι προορίζονταν για εκείνη

Υπάρχουν μερικές ηθοποιοί, που δεν γίνονται ποτέ μεγάλα αστέρια, femmes fatales και δεν γεμίζουν το σαλόνι τους με βραβεία. Είναι όμως σπουδαίες και οι ερμηνείες τους είναι κάτι που έρχεται κατευθείαν από την ψυχή. Σαν τη Sally Field, ας πούμε.

Ανθισμένες Μανόλιες, Forrest Gump, Mrs. Doubtfire, Spiderman, 80 for Brady και αμέτρητες ακόμα δουλειές που σου φέρνουν πάντα στον νου το πρόσωπο, τη φωνή και αυτό το τρυφερό βλέμμα της. Η 76χρονη ηθοποιός ανακάλυψε ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός όταν ξεκίνησε το Γυμνάσιο, σε μία θεατρική παράσταση. «Βρήκα ένα μέρος όπου μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου. Αλλά όταν κατέβηκα, δεν είχα ιδέα ποια είμαι. Προσπαθούσα απλά να είμαι γλυκιά, καλή, χαριτωμένη, ένα τίποτα», διηγείται στο People.

Διδάχθηκε υποκριτική από τον Lee Srasberhg, με τη μέθοδό του να βασίζεται στη μνήμη των αισθήσεων. «Άρα μπορώ να μάθω από εμένα. Δεν ήθελα καθόλου να γίνω μεγάλη σταρ ή να είμαι σε ταινίες. Ήθελα απλά να παίζω». Μέσα σε αυτό το κυνήγι της αλήθειας, δεν γινόταν να μην υπάρξουν και όχι. Δικά της όχι σε ταινίες, όπως το θρυλικό πια "The First Wives Club", με τις Goldie Hawn, Bette Middler και Diane Keaton.

«Η Goldie ήθελε πολύ να το κάνω και ίσως να είχε πλάκα, αλλά ήταν όλο τόσο μουσικό, κι εγώ δεν ήμουν. Η ταινία δεν θα ήταν η ίδια με εμένα». Απέρριψε επίσης και το Romancing the Stone, με τον Michael Douglas. «Το ένστικτό μου μου έλεγε ότι υπάρχει κάποια καλύτερη εκεί έξω. Και αυτή ήταν η Kathleen Turner, με τα μακριά πόδια κα την μπάσα φωνή. Ακόμα είναι εκθαμβωτική και γλυκιά».

Μετά το "The First Wives Club", είπε κι άλλα όχι σε παρόμοιες ταινίες, μέχρι που ήρθε το "80 for Brady" με τις Jane Fonda, Lily Tomlin και Rita Moreno. «Έχω αποφύγει αρκετές ταινίες με γυναικοπαρέες, γιατί έχω συγκεκριμένα συναισθήματα για τις γυναίκες, ότι μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από το να ψάχνουν τον επόμενο σύζυγο».

Η Sally Field ξέρει επίσης πολύ καλά ποια είναι τα όριά της, σε τι είναι πολύ καλή και πού υποκρίνεται. «Και απλά προτιμώ να μην υποκρίνομαι».