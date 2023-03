NASA: Πώς είναι το ηλιοβασίλεμα στον πλανήτη Άρη; - Η εικόνα που κατέγραψε το Curiosity

Ένα «αλλιώτικο» ηλιοβασίλεμα, σίγουρα πιο μουντό, εξίσου όμως μαγευτικό

Από τις 6 Αυγούστου του 2012, το ρόβερ της NASA (ένα ρομποτικό ελικόπτερο) εξερευνά τον τέταρτο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, δηλαδή τον πλανήτη Άρη. Οι εικόνες και πληροφορίες που έρχονται από τον συγκεκριμένο πλανήτη πολλές φορές ξαφνιάζουν, ενώ πρόσφατα η NASA μας χάρισε και μια εικόνα, με ένα «αλλιώτικο» ηλιοβασίλεμα.



Σε περίπτωση που είχες την απορία για το πως θα είναι τα ηλιοβασιλέματα από τον Άρη, όπως όλα δείχνουν είναι αρκετά πιο «μουντά» και σκοτεινά, ενώ μια δέσμη ακτίνων φωτός πίσω από σύννεφα ίσα που ξεχωρίζει, την ώρα που ο ήλιος δύει στον Κόκκινο Πλανήτη.

