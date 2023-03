Rishi Sunak για Γλυπτά Παρθενώνα: «Αποκλείεται να αλλάξει ο νόμος που απαγορεύει την επιστροφή»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε πως δεν υπάρχουν σχέδια να τροποποιηθεί η νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία το μουσείο μπορεί να διαθέτει αντικείμενα των συλλογών του μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις

«Η συλλογή του Βρετανικού Μουσείου προστατεύεται δια νόμου και δεν σχεδιάζουμε να το αλλάξουμε αυτό», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Rishi Sunak, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να αλλάξει ο νόμος που απαγορεύει στο Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει τα μάρμαρα του Παρθενώνα μόνιμα στην Ελλάδα.

Ο Σούνακ δήλωσε πως δεν υπάρχουν σχέδια να τροποποιηθεί η νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία το μουσείο μπορεί να διαθέτει αντικείμενα των συλλογών του μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο φροντίζει εδώ και γενιές τα Μάρμαρα του Έλγιν. Οι πινακοθήκες και τα μουσεία μας χρηματοδοτούνται από τους φορολογουμένους επειδή είναι ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο γι’ αυτή τη χώρα», δήλωσε μιλώντας στους δημοσιογράφους επί του αεροπλάνου με το οποίο μεταβαίνει στις ΗΠΑ.

