Oscars 2023: Η ασιατική επέλαση, ζώα στη σκηνή και όλα τα highlights της απονομής που πέρασε στην ιστορία

Οι στιγμές που έγραψαν ιστορία, ο μονόλογος του Kimmel και το "Everything Everywhere All At Once"

Η 95η απονομή των Oscars πέρασε στην ιστορία ως μία βραδιά με ιστορικές στιγμές, αρκούδες και γάιδαρο πάνω στη σκηνή, μπόλικη μουσική και ένα σχετικά προβλέψιμο κόκκινο (με συγχωρείτε, σαμπανιζέ) χαλί.

Το "Everything Everywhere All At Once" σάρωσε, η Lady Gaga ερμήνευσε άβαφη με τζιν, παρόλο που δεν την περιμέναμε στη σκηνή των Oscars, ο Jimmy Kimmel επανέφερε την παλιά αίγλη του παρουσιαστή, που δεν φοβάται τα αστεία και φυσικά, οι ευχαριστήριοι λόγοι που δεν μπορούν να σε αφήσουν ασυγκίνητο, ειδικά όταν μιλάμε για δικαίωση που άργησε λίγες δεκαετίες.

Ας δούμε τις καλύτερες και πιο άβολες στιγμές των Oscars 2023, που είχαν για πρώτη φορά σαμπανιζέ χαλί, και Ασιάτες να κερδίζουν.

Ο Jimmy Kimmel

Χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε τις κυρίες που παρουσίασαν τα περσινά Όσκαρ, ο Kimmel ήξερε πώς να συνδυάσει τη σοβαρότητα, με τα κωμικά στοιχεία, ακόμα και αν είναι dad jokes, να χορέψει, να αυτοσαρκαστεί. Αφού μιλάμε για Όσκαρ, ήταν μάλλον μία από τις καλύτερες επιλογές για την περίσταση. Αναφέρθηκε στο #Slapgate; Ε προφανώς!

«Σήμερα έχουμε 5 Ιρλανδούς υποψηφίους, άρα οι πιθανότητες για καυγά στη σκηνή έχουν ανέβει επικίνδυνα». Ακολούθησε και ένα ακόμα, λιγότερο ελαφρύ. «Αν κάποιος από εσάς αποπειραθεί να ασκήσει βία απόψε, θα του δώσουμε το Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού και 19 λεπτά για να ευχαριστήσει όποιον θέλει». Ouch.

Η επέλαση των Ασιατών

Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Η ταινία Everyhting Everywhere All At Once είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες, και ξέραμε ότι θα υπάρξουν νίκες. Η Cate Blanchett κονταροχτυπήθηκε με τη Michelle Yeoh, με τη δεύτερη να παίρνει το Όσκαρ που περίμενε χρόνια. «Για όλα τα μικρά αγόρια και τα μικρά κορίτσια που μοιάζουν σαν εμένα και μάς βλέπουν απόψε, αυτός είναι φάρος ελπίδας και πιθανοτήτων. Είναι απόδειξη πως μπορείς να κάνεις μεγάλα όνειρα και πως τα όνειρα μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Και, κυρίες, μην αφήσετε κανέναν να σας πει ποτέ πως έχετε αφήσει πίσω τα καλύτερά σας χρόνια. Κάνουν λάθος».

Η πιο δυνατή στιγμή της βραδιάς όμως ήταν το κλάμα του Ke Huy Quan, όταν παρέλαβε το πρώτο του Όσκαρ. «Η μαμά μου είναι 84 χρονών και είναι στο σπίτι και μάς βλέπει. Μαμά, μόλις κέρδισα ένα Όσκαρ. Το ταξίδι μου ξεκίνησε σε μία βάρκα. Πέρασα έναν χρόνο σε στρατόπεδο προσφύγων και, με κάποιο τρόπο, κατέληξα εδώ, στη μεγαλύτερη σκηνή του Χόλιγουντ. Αυτό είναι το αμερικάνικο όνειρο». Και η βραδιά άξιζε έστω και μόνο για αυτή τη στιγμή.

Ζώα στη σκηνή

Αν είδες το "The Banshees of Inisherin", ξέρεις πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος της Jenny, του γαιδαράκου που ήταν η καλύτερη φίλη του Colin Farrell. O Kimmel ανέβηκε μαζί της στη σκηνή, έχοντάς την ως ζώο συναισθηματικής στήριξης, αλλά μετά μάθαμε ότι δεν ήταν η αληθινή Jenny. Άβολο; Ναι, όπως και οτιδήποτε έχει να κάνει με ζώα στην ψυχαγωγία.

Ευτυχώς, η αρκούδα του"Cocaine Bear" δεν ήταν αληθινή και συμπαρουσίασε ένα βραβείο για καλύτερα Οπτικά Εφέ, με την Elizabeth Banks.

Μα πού ήταν ο Tom Cruise;

Αν υπάρχει ένας ηθοποιός που αποθεώθηκε φέτος, κι ας μην υπήρχε περίπτωση να πάρει Όσκαρ, αυτός ήταν ο Tom Cruise. Το Top Gun: Maverick έσωσε τη βιομηχανία του κινηματογράφου, σύμφωνα με τον Steven Spielberg, η ταινία έφερε δις στο box office και ο Tom απλώς δεν παρέστη. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, είχε γυρίσματα για το Mission Impossible 8.

Η συγκινητική αναφορά του John Travolta στην Olivia Newton John

Ο ηθοποιός προλόγισε το βίντεο "In Memoriam" για εκείνους που ανήκαν στη βιομηχανία και έφυγαν από τη ζωή τη χρονιά που μάς πέρασε. «Άγγιξαν τις καρδιές μας, μάς έκαναν να χαμογελάσουμε και έγιναν αγαπημένοι φίλοι που θα παραμείνουν για πάντα απελπισμένα αφοσιωμένοι», αναφερόμενος στον στίχο που τραγούδησε η αγαπημένη του συμπρωταγωνίστρια Olivia Newton John, στο Grease.

Η διαφήμιση της Μικρής Γοργόνας

Θα τη δούμε σίγουρα την Άριελ, αλλά υπάρχει πάντα η σωστή στιγμή για κάθε πράγμα. Οι κυρίες Bailey και McCarthy ανέβηκαν στη σκηνή για να διαφημίσουν την ταινία τους, που έρχεται τον Μάιο του 2023. Ε τώρα είναι αμήχανο να βλέπεις ένα trailer στην απονομή.

Η νίκη της Jamie Lee Curtis και τα νεύρα του Twitter

Η πρώτη που θύμωσε με τη νίκη της Curtis ήταν ολοφάνερα η Angela Basset. Αν και περιμέναμε ότι η Basset θα έφευγε με το Όσκαρ, γράφοντας ιστορία, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το Twitter εξοργίστηκε, και μοιράστηκε σε δύο στρατόπεδα. Ένα υπέρ της Basset και ένα υπέρ της λιγότερο γνωστής Kerry Condon, από το "The Banshees of Inisherin".

Η Jamie Lee Curtis πάντως έκανε ένα χιουμοριστικό tweet πριν την έναρξη της βραδιάς, όταν συνειδητοποίησε ότι το (κατά τα άλλα υπέροχο) φόρεμά της ήταν ίδιο χρωματικά με το σαμπανιζέ χαλί.

Η εμφάνιση της Lady Gaga

Έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο κόκκινο χαλί, αλλά η ερμηνεία της ήταν πιο minimal από ποτέ. Τζιν, μαύρο t-shirt, πιασμένα μαλλιά, καθόλου μακιγιάζ και το soundtrack του Top Gun. Υπήρξαν σχόλια στο Twitter για τα υπερβολικά κοντινά της, κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, αλλά η φωνή της ήταν καθηλωτική, ως συνήθως.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή, έστειλε ένα δυνατό μήνυμα για την αγάπη. Ειδικότερα, είπε: «Είναι πολύ προσωπικό για μένα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Χρειαζόμαστε πολλή αγάπη για να προχωρήσουμε σε αυτή τη ζωή. Όλοι χρειαζόμαστε έναν ήρωα κάποιες φορές, υπάρχουν ήρωες γύρω μας σε απροσδόκητα σημεία. Αλλά, ίσως ανακαλύψετε ότι μπορεί να είστε ο ήρωάς σας, ακόμα κι αν αισθάνεστε σπασμένοι μέσα σας».

Μα ο Brendan Fraser;

Θα ήθελα να κλείσω με ένα προσωπικό σχόλιο για μία νίκη, που ήταν 100% αναμενόμενη, αλλά όχι και απόλυτα δίκαιη. Η επιστροφή του Brendan Fraser στην υποκριτική ήταν εντυπωσιακή και μπράβο του, αλλά υπήρξαν ερμηνείες πολύ πιο εσωτερικές, και με λιγότερα μέσα εντυπωσιασμού. Ο Paul Mescal στο Aftersun και ο υπέροχος Bill Nighy στο Living, άξιζαν περισσότερο το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου. Σε κάθε περίπτωση, συγχαρητήρια Brendan και welcome back!