Εσύ ποια Barbie νιώθεις σήμερα; Η Τεχνητή Νοημοσύνη σε κάνει πόστερ από την ταινία

H Τεχνητή Νοημοσύνη έκανε και πάλι το θαύμα της

Η σημερινή μέρα είναι μεγάλη για το Ίντερνετ. Μάθαμε ότι συνελήφθη ο Trump, διαβάσαμε τι θα συμβεί σε κάθε ζώδιο την πρώτη Πανσέληνο της χρονιάς και, κυρίως, βρήκαμε πώς να γίνουμε Barbie ή Ken – ό,τι μας αρέσει.

Mood, boss, dysfunctional, future Oscar winner, celebrity – μπορείς να γίνεις όποια Barbie αισθάνεσαι σήμερα, ακριβώς όπως στα πόστερ που κυκλοφόρησαν για την ταινία. Σ’ εκείνο της Dua Lipa, για παράδειγμα, γράφει “This Barbie is a mermaid” (Αυτή η Barbie είναι γοργόνα), ενώ στης Emma Mackey βλέπουμε να λέει “This Barbie has a Nobel Prize in physics” (Αυτή η Barbie έχει Νόμπελ Φυσικής). Στου Ryan Gosling, τα πράγματα είναι απλά – “He’s just Ken” (Είναι απλώς ο Ken).

Είναι πανεύκολο. Μπαίνεις στο Barbie Selfie Generator, επιλέγεις Start, ανεβάζεις τη φωτογραφία σου – ή, αν έχεις τόση αυτοπεποίθηση, βγάζεις μία φωτογραφία στα γρήγορα – και την προσαρμόζεις όπως θέλεις. «Παίζεις» κάνοντας zoom in και out, κουνάς την εικόνα σου δεξιά κι αριστερά, ενώ μπορείς να επιλέξεις εσύ τι θα κάνει η Barbie σου.

Αλλάζεις το χρώμα στο background, αν δε σου αρέσει το ροζ. Το κάνεις μπλε, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, μωβ, πορτοκαλί, μέντα και είναι έτοιμο.

Και φυσικά έχει ήδη δώσει υλικό για memes - λίγα και καλά ως τώρα.