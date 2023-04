Βροχή από Λυρίδες και πλανήτες παντού: Αυτόν τον Απρίλιο, στρέψε το βλέμμα στον ουρανό

Πολλοί πλανήτες κάνουν την εμφάνισή τους στον ουρανό και την τελευταία εβδομάδα του μήνα, έρχεται η βροχή των Λυρίδων

O Απρίλιος είναι ο καλύτερος μήνας για να κοιτάξεις ψηλά και να παρατηρήσεις τον ουρανό. Μετά το «ροζ φεγγάρι», την πρώτη πανσέληνο της χρονιάς που έγινε στις 6/4, ο φωτεινότερος αστέρας, όχι μόνο του Βοώτη, αλλά και ολόκληρου του βόρειου ουράνιου ημισφαιρίου, Αρκτούρος, πολλοί πλανήτες όπως ο Ερμής αλλά και οι Λυρίδες θα κάνουν μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον ουρανό αυτόν τον μήνα.

O Αρκτούρος είναι ο τρίτος φωτεινότερος αστέρας στον ουρανό και θα κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις στον νυχτερινό ουρανό κατά τις επόμενες εβδομάδες ενώ η κυριαρχία της Αφροδίτης θα είναι εξίσου έντονη και θα γίνει ορατή στις 22 του μήνα.

O Ερμής φωτίζει τον ουρανό ειδικά από χθες και μπορείς να απολαύσεις τη θέα του, φορώντας κιάλια. O Άρης από την άλλη θα γίνει ορατός στις 24 Απριλίου, καθώς ο Κόκκινος Πλανήτης στο τέλος του μήνα, θα κάνει ένα ωραίο τρίγωνο με τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη. O Δίας ωστόσο δεν θα είναι ορατός αυτόν τον μήνα αλλά μπορείς να πάρεις μια γεύση από τον Κρόνο.

A few cherry blossoms still here to greet the Full Pink Moon at the Tidal Basin in Washington DC 🌸 🌝 #FullPinkMoon pic.twitter.com/GlUGSPZABZ