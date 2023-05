Αφαντασία: Η σπάνια νευρολογική κατάσταση που σου στερεί τη φαντασία - Πώς να καταλάβεις ότι πάσχεις

Αυτό συμβαίνει, γιατί υπάρχει δυσλειτουργία στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των περιοχών του εγκεφάλου που σου δίνουν τη φαντασία

Κάθε φορά που διαβάζεις ένα βιβλίο, βυθίζεσαι σε κόσμους και νιώθεις ότι εικόνες ξεπηδούν από τις σελίδες και κατοικούν προσωρινά στο μυαλό σου; Αυτό δεν συμβαίνει σε όλους, πολύ απλά γιατί προσπαθούν να φανταστούν μία εικόνα, αλλά το μυαλό τους αρνείται να συνεργαστεί.

Αν ταυτίζεσαι με αυτό που μόλις περιγράψαμε, έχεις αφαντασία, και ίσως δεν το γνωρίζεις καν. Η αφαντασία είναι η αδυναμία να φέρουμε στο μυαλό μας εικόνες, είτε πρόκειται για μία μπάλα, είτε πχ για μία ανάμνηση από τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Μπορούμε να θυμηθούμε λεπτομέρειες, αλλά όχι την εικόνα που τις συνοδεύει.

Aphantasia test: Close your eyes and imagine an apple. What do you see? I am 5. pic.twitter.com/kHJceisZ6P

Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν τους ζητείται να σχηματίσουν μια εικόνα ενός προσώπου που γνωρίζουν, μπορούν να τη δουν μέσα στο μυαλό τους. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια οπτική, νοητική εμπειρία, παρόμοια με αυτή που θα βλέπαμε αν το πρόσωπο βρισκόταν μπροστά μας.

Τα άτομα με αφαντασία περιγράφουν και άλλες παραλλαγές στην εμπειρία τους. Δεν έχουν όλοι όσοι πάσχουν από αφαντασία πλήρη έλλειψη εμπειρίας απεικόνισης σε όλες τις αισθήσεις. Κάποιοι μπορεί να είναι σε θέση να ακούσουν μια μελωδία στο μυαλό τους, αλλά να μην είναι σε θέση να φανταστούν οπτικές εικόνες που σχετίζονται με αυτήν.

Αυτό συμβαίνει, διότι υπάρχει δυσλειτουργία στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των περιοχών του εγκεφάλου που σου δίνουν τη φαντασία. Το φαινόμενο αυτό είχε περιγραφεί πρώτη φορά, το 1880, όταν ο Francis Galton, Βρετανός κοινωνιολόγος έκανε στατιστική μελέτη για τη ψυχική εικόνα. Ως πάθηση καταγράφηκε πρώτη φορά το 2010. Ο Blake Ross, συνδημιουργός του Mozilla Firefox έφερε την αφαντασία στο προσκήνιο.

"I have a condition called aphantasia, mind blindness. I can see clearly with my eyes but not in my mind" https://t.co/SP9pFvcOBz