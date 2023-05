Όταν το νερό σου είναι αδιάφορο: Υπάρχει αντάξιο υποκατάστατο;

Το νερό προσφέρει την τέλεια ενυδάτωση. Μπορεί όμως o καφές, το τσάι και οι χυμοί να κάνουν στον οργανισμό μας την ίδια ακριβώς δουλειά;

Η Jennifer Aniston και η Gwyneth Paltrow πίνουν νερό μέχρι και τρία λίτρα τη μέρα. Αλλά δεν το βρίσκουν όλοι τόσο εύκολο. Η Florence Pugh για παράδειγμα, έχει πει ότι το βρίσκει «αδιάφορο». Το θεωρεί «χάσιμο χρόνου», κυρίως επειδή δεν έχει γεύση, επιλέγοντας να πίνει στη θέση του, πολύ τσάι και φυσικούς χυμούς.

Τι υποστηρίζουν όμως, για αυτά τα υποκατάστατα, οι ειδικοί; Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε τη μέρα και κατά πόσο ενυδατωνόμαστε το ίδιο, από άλλα ροφήματα;

Σύμφωνα με τον GP Chris Ritchieson, πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον δύο λίτρα νερό τη μέρα, δηλαδή έξι με οκτώ ποτήρια. «Παρόλο που αυτή είναι η γενική συμβουλή, υπάρχουν λιγοστές έρευνες πάνω σε αυτό. Όλοι, έχουμε διαφορετικά επίπεδα ευαισθησίας στην αφυδάτωση οπότε οι ανάγκες είναι διαφορετικές από άτομο σε άτομο».

Όπως εξηγεί: «Όταν δεν πίνουμε αρκετό νερό, παθαίνουμε πιο συχνές ουρολοιμώξεις, υποφέρουμε από πονοκεφάλους, ημικρανίες ενώ νιώθουμε πιο κουρασμένοι, τα ούρα μας γίνονται πιο σκούρα κι εμφανίζουμε χαμηλή πίεση».

Παρόλο που το νερό θεωρείται η καλύτερη πηγή ενυδάτωσης, ο Ritchieson λέει ότι κάποια ροφήματα ή μη αλκοολούχα ποτά μπορούν να αποτελέσουν ένα καλό υποκατάστατο. Σύμφωνα με έρευνα του 2016 από το πανεπιστήμιο του Stirling, διαπιστώθηκε ότι ένα λίτρο στιγμιαίου καφέ -ακόμη και μπύρας- προσφέρουν την ίδια ενυδάτωση με την κατανάλωση του νερού. Αλλά τα μεγαλύτερα επίπεδα ενυδάτωσης, προέρχονται από το γάλα και ξεπερνούν ακόμη κι εκείνα μετά την κατανάλωση νερού.

