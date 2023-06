Η αιθαλομίχλη της Νέας Υόρκης «Δεν αποκλείεται να συμβεί και στην Ευρώπη» - Επιστήμονες αναλύουν το φαινόμενο

Η Ευρώπη δεν αποκλείεται στο μέλλον να έχει πιο έντονες πυρομετεωρολογικές συνθήκες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής

Μετά τις μεγάλες φωτιές στο Québec του Καναδά η Νέα Υόρκη και πολλές ακόμη περιοχές στη βόρεια Αμερική καλύφθηκαν από πορτοκαλί αιθαλομίχλη, με τους ειδικούς να αναφέρουν πως κάτι αντίστοιχο δεν αποκλείεται να συμβεί και στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, το πρωί της 7ης Ιουνίου ο ουρανός των βορειοανατολικών ΗΠΑ καλύφθηκε από καταχνιά και για ένα ολόκληρο 24ωρο χάθηκαν απ’ το οπτικό πεδίο ο ήλιος και το φεγγάρι, μία ατμόσφαιρα αιθαλομίχλης, που όμοιά της οι κάτοικοι των περιοχών αυτών δεν είχαν ξαναβιώσει.

Σύμφωνα με τον Απόστολο Βουλγαράκη, αναπληρωτή καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, δεν αποκλείεται εφόσον επικρατήσουν αντίστοιχες συνθήκες, οι Ευρωπαίοι πολίτες να έρθουν αντιμέτωποι με ένα παρόμοιο σκηνικό, παρά το γεγονός ότι οι πυρκαγιές δεν θα φτάσουν σε μέγεθος αυτές του Καναδά. Άλλωστε οι αποστάσεις ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης είναι μικρότερες και τα σύνορα είναι πιο κοντά.

«Τα φαινόμενα μπορεί να μην φτάνουν αυτό το βαθμό αλλά δεδομένου ότι οι αποστάσεις είναι μικρότερες, τα σύνορα είναι πιο κοντά και πληθυσμοί υπάρχουν σε πιο πυκνό ιστό γύρω από την ευρωπαϊκή ήπειρο ακόμη και αν οι πυρκαγιές δεν φτάνουν αυτό το τεράστιο μέγεθος που συμβαίνουν στον Καναδά μπορούν να επιδράσουν σε κοινότητες ανθρώπων ενδεχομένως και με τον ίδιο τρόπο εφόσον επικρατήσουν αντίστοιχες συνθήκες. Πριν από 13 χρόνια είχε γίνει κάτι παρόμοιο στη Μόσχα όπου κάποιες φωτιές που γίνονταν σε γειτονικές περιοχές δημιούργησαν συνθήκες αντίστοιχες στην πόλη της Μόσχας. Δεν είναι ότι στην Ευρώπη δεν μπορούν να συμβούν αυτά τα πράγματα. Και τότε ήταν κάτι που συνέβη μετά από μία περίοδο μακρά από καύσωνες και ξηρασίες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Σιβηρίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Βουλγαράκης.

Πρόσθεσε πως η Ευρώπη δεν αποκλείεται στο μέλλον να έχει πιο έντονες πυρομετεωρολογικές συνθήκες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, σημειώνει ότι με την Μεσόγειο να αποτελεί ένα από τα ξεκάθαρα επίκεντρα κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με έρευνα που διενεργούν με την ομάδα του προβλέπεται ότι στο μέλλον τόσο η περιοχή της Μεσογείου όσο και βορειότερες περιοχές της Ευρώπης έχουν υψηλότερη επικινδυνότητα για πυρκαγιές στο μέλλον.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής, από την στιγμή που τα σωματίδια παραμένουν στην τροπόσφαιρα συνήθως έχουν χρόνο ζωής ημερών έως και λίγων εβδομάδων.

«Αυτό εξαρτάται από το αν θα συναντήσουν συνθήκες που τα απομακρύνουν από την ατμόσφαιρα γρηγορότερα. Όσο απομακρύνεται από την πηγή και οι πυρκαγιές αρχίζουν να κατευνάζονται μιλάμε για μία πιο διαχειρίσιμη κατάσταση όπου οι ρύποι φτάνουν σε συγκεντρώσεις που δεν είναι τόσο υψηλές όσο τις μέρες που υπάρχει πολύ έντονη καύση και σε περιοχές όπου συγκλίνουν οι αέριες μάζες που έρχονται από τις πυρκαγιές και δημιουργούν αυτή τη συγκέντρωση».

Η διαδρομή και η διάχυση του καπνού και των σωματιδίων που εκλύονται από τις δασικές πυρκαγιές είναι απρόβλεπτη. Μάλιστα, ή αιθαλομίχλη σχετίζεται τόσο με το πόσο χαμηλά στην ατμόσφαιρα θα ταξιδέψουν οι ρύποι και τα αιωρούμενα σωματίδια όσο και με την κυκλοφορία των ανέμων, υποστηρίζει ο αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Απόστολος Βουλγαράκης.

«Η μεγάλη ποσότητα ρύπων αν ταξιδεύει στα 5 χιλιόμετρα ύψος θα επηρεάσει την ορατότητα, τη φωτεινότητα, τη θερμοκρασία αλλά δεν θα επηρεάσει την ποιότητα του αέρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επειδή ταξίδεψε στα χαμηλά στρώματα όλα συνέτειναν στο να μεγιστοποιηθούν όλες οι επιπτώσεις δηλαδή και οι επιπτώσεις στην ορατότητα, στη θερμοκρασία στην υγεία, στην ποιότητα του αέρα και άρα στην υγεία. Ήταν σε ακραίο βαθμό σε σχέση με άλλες περιπτώσεις που έχουμε δει», εξηγεί ο Απόστολος Βουλγαράκης.

Στην περίπτωση που οι εκλυόμενοι ρύποι είναι τόσο συνεχόμενοι από πολλές πυρκαγιές, όπως συνέβη τώρα με εκατοντάδες πυρκαγιές να πλήττουν τον Καναδά, αυτό αυτόματα αυξάνει τις πιθανότητες να μεταφέρονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, συμπλήρωσε ο ίδιος.

