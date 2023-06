Πάνω από 1 στις 10 γυναίκες δυσκολεύονται να δεθούν συναισθηματικά με το μωρό τους, σύμφωνα με έρευνα

Το 73% των γυναικών, που συμμετείχαν στην έρευνα, ανέφεραν πως δεν υπήρξε καμία καθοδήγηση για το πώς να έρθουν πιο κοντά με το νεογέννητο μωρό τους, κατά τις πρώτες εβδομάδες της γέννησής του

Έρευνα του Parent-Infant Foundation, υποστηρίζει ότι πάνω από 1 στις 10 γυναίκες που γίνονται μητέρες, δυσκολεύονται να δεθούν με το μωρό που έφεραν στον κόσμο, με την πλειοψηφία αυτών να λέει ότι δεν υπάρχει καμία υποστήριξη και μέριμνα από το σύστημα υγείας.

Σχεδόν το 73% των γυναικών ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι δεν έλαβαν καμία φροντίδα ή συμβουλή γύρω από το πώς να προσεγγίσουν το μωρό τους κατά τις πρώτες εβδομάδες της γέννησής του παρά την παρότρυνση γιατρών και νοσοκόμων για συναισθηματικό δέσιμο μητέρας- βρέφους με σκοπό την ομαλή και υγιή ανάπτυξη του παιδιού.

Όπως αναφέρουν πολλές από τις 1000 μητέρες που συμμετείχαν στην έρευνα, η κοινωνική πίεση και οι αντιλήψεις για την ιδανική μητρότητα και για το ότι το δέσιμο πρέπει να προκύψει αβίαστα, τις κάνουν να νιώθουν ενοχές και φόβο, όταν αυτό δεν συμβαίνει. Οι παράγοντες, που μπορεί να επηρεάσουν το δέσιμο ανάμεσα στο βρέφος και τη μητέρα από την περίοδο κιόλας της εγκυμοσύνης, περιλαμβάνουν τη σωματική και ψυχική υγεία της μητέρας αλλά και το μετα- τραυματικό στρες που μπορεί να έχει προκληθεί από μια αποβολή.

