Εξαφάνιση Titan: Το οξυγόνο για τους 5 επιβάτες τελείωσε- Το επικρατέστερο σενάριο για το τι έχει συμβεί

O Dr. David Gallo θεωρείται παγκοσμίως ως αυθεντία στις υποβρύχιες εξερευνήσεις και είναι στενός φίλος του Paul-Henri Nargeolet

Οι πέντε επιβαίνοντες του τουριστικού υποβρυχίου Titan ξεκίνησαν το ταξίδι τους προς τον βυθό του Ατλαντικού την Κυριακή και περίπου δύο ώρες μετά το στίγμα τους χάθηκε.

H Πέμπτη έφτασε, χωρίς να έχει εντοπιστεί το υποβρύχιο της Ocean Gate που εξαφανίστηκε στον Ατλαντικό την Κυριακή το πρωί. Το Titan ξεκίνησε για περιήγηση στο ναυάγιο του Τιτανικού, έχοντας εξασφαλίσει οξυγόνο για 96 ώρες, το οποίο στις 14:08 τελείωσε. Να σημειωθεί πως η διαθεσιμότητα οξυγόνου επηρεάστηκε από διάφορες μεταβλητές, όπως η δραστηριότητα, ο ρυθμός αναπνοής των πέντε επιβαινόντων, καθώς και το αν έχουν ρεύμα.

O Dr. David Gallo, ένας Αμερικανός ωκεανογράφος που θεωρείται παγκοσμίως ως αυθεντία στις υποβρύχιες εξερευνήσεις και στενός φίλος του Paul-Henri Nargeolet, δήλωσε ότι, εφόσον η επικοινωνία του Titan με το σκάφος υποστήριξης χάθηκε 1 ώρα και 45 λεπτά αφ' ότου καταδύθηκε με προορισμό το ναυάγιο του Τιτανικού σε βάθος περίπου 3.800 μέτρων, συνέβη κάτι αρκετά αιφνιδιαστικό.

Oceanographer and deep sea explorer, Dr David Gallo, tells Sky News that people in the deep sea community expected an incident like the missing Titan sub to happen and likened it to airlines that have gone missing.



