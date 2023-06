Η Angela Basset θα πάρει επιτέλους το Oscar που της αξίζει, για τη συνολική προσφορά της στη βιομηχανία

Μαζί της, θα παραλάβουν βραβείο και οι Mel Brooks, Carol Littleton και Michelle Satter

Θυμόμαστε όλοι την αντίδραση της Angela Basset, όταν το αγαλματίδιο της ξέφυγε από τα χέρια, μετά τη νίκη της Jamie Lee Curtis, για την ταινία "Everything Everywhere All at Once". Το περίμενε αυτό το Όσκαρ, όπως και εμείς για εκείνη. Μπορεί να μην ήρθε πριν από 3 μήνες, αλλά η Ακαδημία θα επανορθώσει δίνοντάς της ένα τιμητικό από τα Governors Awards, που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας.

Μαζί με την Basset, θα παραλάβουν τιμητικό βραβείο για τη συνολική προσφορά τους ο Mel Brooks και η Carol Littleton. Επιπλέον, η Michelle Satter του Sundance Festival θα λάβει το Jean Hersholt Ανθρωπιστικό Βραβείο, που πέρυσι κέρδισε ο Michael J. Fox. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου, στο Los Angeles.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας είναι ενθουσιασμένο που θα τιμήσει 4 καινοτόμους, που έχουν μεταμορφώσει τη βιομηχανία του κινηματογράφου και έχουν εμπνεύσει γενιές δημιουργών και θαυμαστών. Μέσα στις δεκαετίες καριέρας της, η Angela Basset δίνει συγκλονιστικές ερμηνείες που θέτουν νέα standards στην υποκριτική. Ο Mel Brooks φωτίζει τις καρδιές μας με το χιούμορ του και η κληρονομιά του έχει αντίκτυπο σε κάθε έκφανση της ψυχαγωγίας. Η καριέρα της Carol Littleton στο μοντάζ έγινε πρότυπο για εκείνους που ακολούθησαν. Τέλος, η Michelle Satter ήταν κινητήριος μοχλός για τις καριέρες των δημιουργών του ανεξάρτητου κινηματογράφου», ανέφερε η Πρόεδρος Janet Yang.

Τώρα έρχεται η δικαίωση της Basset, μετά από 40 χρόνια δουλειάς. Η πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ ήρθε το 1993, με την ταινία "What's Love Got to Do With It", ενσαρκώνοντας τη σπουδαία Tina Turner ενώ η δεύτερη ήρθε 30 χρόνια μετά, για το "Black Panther: Wakanda Forever".

Ο Mel Brooks είναι ένας από τους κορυφαίους σεναριογράφους, σκηνοθέτες και παραγωγούς του Hollywood. Στα 96 του, είναι ένας από τους 18 ανθρώπους που διαθέτει EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony). Η βραδιά των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου 2024.